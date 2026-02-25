Rumores de romance entre Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo

A dos meses de hacerse pública la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez el artista ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz peruana Stephanie Cayo.

Los famosos han sido captados en algunos conciertos del cantante Colombia y Ecuador. De acuerdo al medio El Comercio Perú, Sanz, de 57 años, y Cayo, de 37, han mostrado una notable cercanía durante las presentaciones.

Indica el medio, que esta no es la primera vez en la que Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son vinculados sentimentalmente, ya que los rumores iniciaron en el 2023. En aquella oportunidad fue la actriz quien descartó el romance y aclaró que solo eran amigos”.

Se recuerda que en diciembre de 2025 se reportó que español volvió a la soltería tras su separación de la actriz Candela Márquez.

Según medios internacionales, la pareja, que confirmó su romance en octubre de 2024, no terminó por terceras personas. Una fuente contó a la revista Hola! que "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

Sin embargo, Márquez había compartido unas historias que posteriormente eliminó, donde dejaba entrever que el artista podría haberle sido infiel.

Entre ellas, se escucha la canción "La Perla", de Rosalía, que cuenta uns historia de engaño y desamor.

"Un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no", se escucha al comienzo de la canción. A esto, Sanz respondió en su cuenta de X (anterior Twitter): "Yo no soy una perla, soy un océano".

El 14 de noviembre del 2024, ambos asistieron a la ceremonia "Persona del Año", que homenajeó a Carlos Vives. Al día siguiente, juntos por primera vez por la alfombra roja de los Latin Grammy agarrados de la mano.