Nodal desmiente a Cazzu: “Tantos métodos que existen para promocionar una gira...”

El artista mexicano Christian Nodal desmintió a su expareja, la rapera Cazzu, tras haberlo acusado de abandonar a la hija que tienen en común.

A través de su canal de difusión en Instagram, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" explicó que se encuentra en espera de la decisión de la justicia de su país natal para volver a ver a su primogénita después de agotar un proceso en Argentina, donde la cantante hizo "peticiones completamente irracionales".

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, inició en el mensaje.

“En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”, añadió.

“Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro”, continuó.

Asimismo, Nodal afirmó que Cazzu inventó que él se había negado a firmarle los permisos para entrar a Estados Unidos con la niña y que, en esta ocasión, solo intenta promocionar su gira de conciertos generando polémico con "Rosita", la canción de Rauw Alejandro donde Jhay Cortez, según la argentina, aplaude la infidelidad.

“Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono”, señaló.

“Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, recalcó.

“Tantos métodos que existen pa promocionar una gira…”, indicó.