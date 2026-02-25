Bad Bunny y Gabriela Berlingeri andan juntos por el mundo y desatan rumores de reconciliación

Tal parece que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri volvieron a reavivar su romance. Luego del Super Bowl, el artista ha sido captado con la diseñadora de joyas en varios países a los que ha acudido por su gira “Debí tirar más fotos world tour”.

La salida más reciente de la pareja fue a una playa en Sídney, Australia, disfrutando de un poco de tranquilidad antes de que el cantante se presente en concierto en esa ciudad.

Gabriela lució un bikini negro y se dio un chapuzón en el agua mientras que el Conejo Malo usaba una sudadera con capucha desabrochada de color amarillo, pantalones cortos y una gorra, sentado en la arena sobre una toalla.

El artista aterrizó en suelo australiano en un vuelo exclusivo de larga distancia sin escalas desde São Paulo, Brasil, un trayecto de aproximadamente 13 mil 800 kilómetros, con una duración cercana a 16 horas y media.

De acuerdo a medios internacionales, el vuelo se completó sin escala técnica que estaba planeada en Auckland, Nueva Zelanda, sin embargo no lo realizó debido a que la aeronave llevaba menos peso de lo proyectado en primera instancia. Esto fue uno de los trayectos más largos realizados por la aerolínea en este tipo de operaciones privadas y representa la primera vez que un Airbus A380 de Qantas visita el Aeropuerto Internacional de Guarulhos.

Ya en Brasil y Argentina, la superestrella de la música fue visto con Gabriela, lo que supone una posible reconciliación entre ambos.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se conocieron en 2017, tres años después empezaron a salir imágenes de ellos juntos y en 2021 debutaron como pareja en los Premios Billboard de la Música Latina, un año después en 2022, Berlingeri participó del videoclip “Tití Me Preguntó” como la novia del artista en el altar.

En 2023, el intérprete de “Nuevayol” fue vinculado sentimentalmente con Kendall Jenner hasta 2024 y en 2025 empezaron nuevamente los rumores de una posible reconciliación con Gabriela.