Verónica Giraldo: “Lo que realmente me destrozó fue sentir que mi propia sangre me traicionó”

La maquillista e influencer Verónica Giraldo Navarro, hermana mayor de la cantante colombiana Karol G, volvió a recurrir a las redes sociales para exponer su difícil situación familiar.

Luego de aparecer en un video con una grave herida en la mano, afirmando que su expareja quiere quitarle a su hija y acusando a su padre de haber maltratado a su madre, Giraldo Navarro compartió un mensaje a través de una nueva cuenta de Instagram, donde reveló que se siente "traicionada por su propia sangre" tras haber sido despojada de su celular.

"Me quitaron mi celular. Borraron mi Instagram. Intentaron silenciar mi voz. pero lo que realmente me destrozó fue sentir que mi propia sangre me traicionó, que eligieron ponerse del lado de quien me dañó", escribió en una publicación.

El lunes, Giraldo Navarro señaló que aguantó los maltratos de su esposo, Jaime Llano, debido a que en su casa su papá, Guillermo Giraldo "Papá G", también golpeaba a su mamá, Martha Navarro.

Contó que en una ocasión su padre le pegó un "cachazó" a su madre y "al otro día después de todo, se levantaban como si nada".