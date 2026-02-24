Familia de Karol G revela que lleva “muchos años” tratando de manejar su situación con discreción

Luego de las declaraciones de la mayor de las tres hermanas, Verónica Giraldo Navarro, la familia de la cantante colombiana Karol G pidió respeto ante la difícil situación que la maquillista e influencer expuso en redes sociales.

La hermana menor y mánager de la artista, Jessica Giraldo Navarro, emitió un comunicado donde reveló que el problema familiar no es nuevo, sino que llevan "muchos años" manejándolo de manera discreta.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, expresó.

“Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Le pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia”, explicó.

El lunes, Verónica Giraldo Navarro señaló que aguantó los maltratos de su esposo, Jaime Llano, debido a que en su casa su papá, Guillermo Giraldo (Papá G), también golpeaba a su mamá, Martha Navarro.

Contó que en una ocasión su padre le pegó un "cachazó" a su madre y "al otro día después de todo, se levantaban como si nada".