En Santiago se comenta: Pedro Vergés recibió el Premio Nacional de Literatura

No es que sea interesada, pero dos millones de pesos caen súper bien. Eso fue lo que recibió el escritor Pedro Vergés, además de un pergamino, al ser galardonado por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura.

El Premio Nacional de Literatura fue entregado en un solemne acto en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con la asistencia de don José Luis Corripio Estrada y destacadas personalidades de la vida cultural e intelectual del país.

Me impresiona este evento que llena de luz la sabiduría, le doy mucho seguimiento; si viviera en Santo Domingo asistiría con gran emoción, con traje largo, acorde a una ocasión tan especial. Me encanta ver a la joven Ana Corripio de Barceló en estas ceremonias, en representación de su distinguida familia, por su elegancia y sencillez.

En la selección del intelectual participaron grandes figuras del saber. Es un gran honor cuando anuncian la entrega del Premio Nacional de Literatura. ¡Wao, qué orgullo!

Festival de Jazz, el 6 de junio

Ser amante del jazz no solo da estatus, también aporta distinción, sabor, alegría y sano entretenimiento; es trasladarse a un placer único. La melodía del jazz es el lenguaje del alma, la música de los grandes maestros.

Hace algunos años pensaba que la mejor música era la de los grandes merengues y boleros, pero quienes saben apreciar las letras profundas, la armonía y la calidad instrumental de este género están atentos a que nunca desaparezca.

Cada año, el festival de jazz en Cabarete reúne a amantes de este género provenientes de Santo Domingo, Santiago, Samaná y distintos pueblos del Cibao, quienes asisten a este grandioso evento.

Este año será el 6 de junio, y creo que Santiago se lleva el récord de asistencia para disfrutar de los más famosos intérpretes dentro del incomparable escenario natural que ofrece el mar.

CARNAVAL EN PUNTA CANA

Si las carreteras del país fueran más seguras, el turismo interno sería aún más intenso. Conducir requiere extrema precaución para evitar encontrarse con conductores irresponsables, borrachos o sin conciencia ni educación vial.

Imaginen que cada fin de semana muchas más personas viajarían a Punta Cana para disfrutar del colorido carnaval, sus musas y personajes, que con sus trajes cuentan historias. Es una fiesta folclórica relativamente nueva, pero no se queda atrás en alegría y organización.

Mujeres hermosas, trajes impresionantes y personajes llenos de entusiasmo esperan al público con sus mejores sonrisas.

ASOCIACIÓN CIBAO

Puerto Plata se llenó de glamour con la inauguración de una nueva sucursal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

Empresarios y miembros de la sociedad puertoplateña asistieron con gran elegancia para acompañar a los ejecutivos de esta entidad financiera, tanto de la Novia del Atlántico como de Santiago. Fue una hermosa ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales.

Entre los presentes estuvieron José Luis Ventura, Joel Díaz y Rebeca Meléndez. Desde Santiago se destacó la presencia de Rafael Genao, figura clave en esta institución, muy apreciado en la Ciudad Corazón.

Los distinguidos invitados disfrutaron de un estupendo cóctel durante la apertura de esta importante sucursal en la ciudad costera.

SANTIAGO DE NOCHE, EN SU MEJOR MOMENTO

¡Wao, ahora todo es Santiago! El gran Juan Luis Guerra trajo su espectacular concierto de dos noches, y solo se hablaba de este magnífico evento. Fue un fin de semana grandioso para la ciudad, con todos los hoteles completamente llenos.

Además, se celebró uno de los eventos más esperados: el Cigar Festival, durante tres noches en diferentes escenarios. El primer día tuvo lugar en el Parque Central, con la presencia del presidente Luis Abinader, quien compartió con los asistentes, incluyendo empresarios internacionales del tabaco.

Santiago continúa consolidándose como el epicentro de los grandes eventos culturales, artísticos y sociales del país.