Jennifer López celebra los 18 años de sus gemelos: “No puedo creer que ya sean adultos”

La actriz y cantante Jennifer López celebró este domingo el cumpleaños número 18 de sus gemelos, Emme y Maximilian Muñoz, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony.

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, JLo recordó que sus hijos nacieron en medio de una tormenta de nieve tan intensa como la que actualmente azota su natal Nueva York.

“Recuerdo ir en el coche y mirar por la ventana, donde todo estaba centelleando y cubierto de blanco esa noche, mientras los sostuve a ambos en mi vientre los últimos momentos antes de dar a luz”, escribió en el post.

MENSAJE DE JLO PARA SUS HIJOS

¡Naciste en medio de la noche, en medio de la más grande y hermosa tormenta de nieve que NY había visto en años! Recuerdo ir en el coche y mirar por la ventana, donde todo estaba centelleando y cubierto de blanco esa noche, mientras os sostuve a ambos en mi vientre los últimos momentos antes de daros a luz. ¡Fue como si Dios te estuviera asegurando de entrar en un mundo lleno de magia pura! ¡En mi corazón, sabía que así es como siempre sería tu vida!

Cuando los abrazaba de bebés, sentía como si estuviera abrazando a dos ángeles caídos del cielo. Mi vida cambió para siempre. No puedo creer que ya sean adultos... ¡18 años! Son tan bondadosos, generosos y cariñosos. Qué suerte tuvo el mundo en este día, hace 18 años, cuando Dios decidió enviarlos aquí con todo su talento, espíritu y corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacen por mí y por cualquiera que tenga la suerte de conocerlos a ambos cada día. Un "Te amo" jamás podría resumir la profundidad del sentimiento, el cariño y el cuidado que siento por ustedes, mis cocos. ¡Siempre hemos sido los tres! Hemos recorrido este camino juntos. Siempre nos hemos tenido el uno al otro para aferrarnos y ser esa presencia firme en medio de cualquier tormenta de nieve. Y les prometo, mis hermosos cocos, que no importa cuán grandes se vuelvan, siempre será así.