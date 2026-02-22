"Ay, Jalisco no te rajes"... El Mencho cae abatido y un narco-corrido revive en la memoria mexicana

El mundo del narco-corrido quedó sacudido este domingo. La muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido por fuerzas federales en Jalisco, revivió en México uno de los temas que retratan al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Dueño del palenque’ es un corrido escrito e interpretado por el grupo Los Alegres del Barranco, quienes confrontaron serios problemas con la ley tras proyectar imágenes de ‘El Mencho’ en un concierto en 2025.

Los narco-corridos suelen ensalzar a los líderes de carteles, animan a la violencia y ofrecen a los jóvenes mensajes cuestionables.

El 29 de marzo de 2025, en Zapopan, Jalisco, se realizó una presentación musical de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, propiedad de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Durante el concierto se proyectaron imágenes del "Mencho", lo cual fue recibido con ovaciones por parte del público. Poco después también se proyectaron imágenes del "Chapo" Guzmán, quien fue líder del Cartel de Sinaloa (CDS).

Luego del show, el grupo recibió críticas y señalamientos de hacer apología a la violencia y el narcotráfico, reportó el periódico mexicano El Universal.

“El corrido, para empezar, no dice: -vamos a hacer algo malo-, es un tema que muestra lo que está en todas partes, lo que pasa en la televisión, en el periódico y en internet”, manifesó José Carlos Moreno Álvarez, autor del tema e integrante de Los Alegres del Barranco en una entrevista para Adela Micha, reseñada por el periódico mexicano El Financiero.

De acuerdo con Moreno Álvarez, la canción retrata lo que “actualmente pasa” en México: “No nos podemos poner una venda en los ojos y decir que eso no pasa en nuestro país, son historias cantadas, eso está en todas partes; decimos lo que nosotros vimos, sin tergiversarlo, no tapamos eso con un dedo”.

José Carlos afirmó que aunque habla “de un personaje” y al insistir en su defensa agregó: "Nosotros como cantantes, como escritores, no estamos inventando nada: Es lo que se está viviendo, lo que pasa y le duele a las personas"

El 31 de marzo de 2025, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reprobó la proyección de imágenes realizada por Los Alegres del Barranco: “No se puede hacer apología de la violencia ni grupos delictivos".

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, confirmó en abril de 2025 la revocación de las visas de trabajo y turismo del grupo mexicano Los Alegres del Barranco, después de que proyectarán las imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ´El Mencho´, en sus conciertos en Jalisco y Michoacán.

En otras declaraciones, la presidenta de Sheinbaum, afirmó entonces que en México no están prohibidos los narcocorridos, luego de los hechos ocurridos en el Palenque de Texcoco, en el centro del país, donde fans agredieron al cantante Luis R. Conriquez, quien se negó a cantar este tipo de canciones en su show.

“No están prohibidos, eso es importante porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. Y todos tenemos que ir promoviendo eso”, dijo la mandataria.

Varios líderes de carteles mexicanos de la droga son mencionados en canciones.

La polémica con Los Alegres del Barranco surgió después de que Natanael Cano, una de las estrellas de los corridos tumbados, alabara a ´El Mencho´ en otro concierto en el estado de Jalisco.

El Mencho fue un criminal sanguinario. Durante su mando, la organización fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades de México, se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.