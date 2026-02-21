Irving Alberti se queja de la condición de carretera: “Qué difícil es trabajar feliz en RD”

El actor y comunicador Irving Alberti reveló este viernes que tuvo que ser trasladado por una grúa tras una de las gomas de su vehículo romperse cuando se dirigía hacia Santiago de los Caballeros para cumplir con compromisos laborales.

El humorista acudió a sus redes sociales para expresar su preocupación y molestia por la condición en la que se encuentra la carretera de Santo Domingo con dirección a la región norte (Cibao) del país.

"Hago mi trabajo con tanto amor, de un lado a otro y sin quejas, agradecido con Dios, del aeropuerto a Santiago a seguir agradecido con Dios que me sigue dando trabajo, pero qué difícil es mantener el animo en un país que hace lo posible para detonarte", inició Alberti en su mensaje tras llegar desde Miami, donde estuvo el jueves como presentador de Premio Lo Nuestro 2026.

"Van tres veces que en la carretera camino a Santiago un hoyo diferente me rompe una goma. Terminé llegando en grua a Santiago. Qué díficil es trabajar feliz en RD, esto está cada vez peor, la carretera de Santo Domingo a Santiago no sirve", afirmó.

Alberti señaló que pudo contar con la protección de un destacamento de la Policía Nacional cercano al lugar donde sufrió el incidente.

"Suerte que fue frente a un destacamento y nos cuidaron. Nos cuentan que todos los días hay un promedio de cinco carros por hoyo que se les explotan las gomas en la carretera. Hace unos meses hubo un hoyo que bañó de dunero a los grueros de la zona. Lamentablemente cayó un funcionario en el hoyo y se le explotaron dos gomas a su jeepeta y lo arreglaron", dijo.