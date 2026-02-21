Cohete lunar de la NASA sufre nuevo problema que pone en peligro el lanzamiento de marzo con astronautas

El nuevo cohete lunar de la NASA sufrió otro revés el sábado, poniendo en peligro el lanzamiento planeado para el próximo mes con astronautas.

La agencia espacial reveló el último problema tan solo un día después de fijar el 6 de marzo como fecha prevista para el primer vuelo de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

Durante la noche, se interrumpió el flujo de helio a la etapa superior del cohete, según informaron las autoridades. El flujo de helio sólido es necesario para el lanzamiento.

Este problema del helio no tiene nada que ver con las fugas de combustible de hidrógeno que arruinaron un ensayo general de la cuenta regresiva del cohete Space Launch System a principios de este mes y obligaron a repetir la prueba.

La NASA afirmó que está revisando los datos y preparándose, de ser necesario, para devolver el cohete de 98 metros (322 pies) al hangar del Centro Espacial Kennedy de Florida para su reparación. Es posible que el trabajo se realice en la plataforma de lanzamiento; la agencia espacial indicó que los ingenieros se están preparando para ambas opciones.

“Esto casi con seguridad afectará la ventana de lanzamiento de marzo”, dijo la NASA en un comunicado.

Las fugas de combustible de hidrógeno ya habían retrasado un mes el vuelo lunar de Artemis II. Una segunda prueba de reabastecimiento realizada el jueves apenas reveló fugas, lo que dio confianza a los directivos para aspirar a un despegue en marzo. Los cuatro astronautas iniciaron su cuarentena de dos semanas el viernes por la noche, obligatoria para evitar gérmenes.

El flujo de helio interrumpido se limita a la etapa de propulsión criogénica provisional del cohete SLS. Esta etapa superior es esencial para colocar la cápsula de la tripulación Orión en la órbita terrestre de gran altitud adecuada para su verificación tras el despegue. Posteriormente, se separará de Orión y servirá como objetivo para los astronautas dentro de la cápsula, permitiéndoles practicar técnicas de acoplamiento para futuras misiones lunares.

Durante el programa Apolo de la NASA, 24 astronautas volaron a la Luna entre 1968 y 1972. El nuevo programa Artemisa solo ha completado un vuelo hasta la fecha: una misión orbital lunar sin tripulación en 2022. Ese primer vuelo de prueba también estuvo plagado de fugas de combustible de hidrógeno antes del despegue. El primer alunizaje tripulado bajo el programa Artemisa aún está a unos años de distancia.