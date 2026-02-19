Juzgado condena a cinco escoltas de la familia de la cantante Greeicy por tortura

Un juez de Antioquia condenó en primera instancia a cinco escoltas de la cantante Greeicy Rendón por el delito de tortura.

Los hombres fueron declarados responsables de la agresión contra dos trabajadores en una finca de Rionegro, Antioquia, para obligarlos a revelar el paradero de una caja fuerte desaparecida con más de 600 millones de pesos.

La audiencia para definir la pena se realizará el próximo 12 de febrero.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que absolvió a los procesados por el delito de secuestro, pero los declaró culpables por tortura, según indicó 'Noticias RCN'.

Papá de Greeicy Rendón es imputado por presunto secuestro y tortura Lea también

Los hechos investigados ocurrieron el 8 de mayo de 2023 en la finca La Convención, ubicada en el municipio de Rionegro.

Los cinco escoltas condenados

El fallo condenatorio se impuso a los cinco escoltas de los artistas, identificados como Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal, Giovani Alberto Hernández, Brandon Steven Cruz y Gelbert Cárdenas Torres.

La decisión se convierte en la primera condena derivada del escándalo.

En cuanto a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, la situación jurídica es distinta. La Fiscalía presentó un escrito de acusación y el proceso continúa en curso.

Testimonios de las víctimas y testigos

Durante el proceso judicial, el juez escuchó a varios testigos, entre ellos uniformados de la Policía, investigadores de la Fiscalía y a los dos trabajadores que denunciaron haber sido víctimas de violencia.

Francisco Lenis relató que fue llevado a una habitación de la finca y golpeado para que confesara el paradero de la caja fuerte.

"Empezaron a pegarme con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron siete puntos. Me duele la cabeza constantemente por el dolor de tan duro que me pegaron. Después me pegaron en la barriga, en la costilla", declaró Lenis ante el despacho judicial, donde también afirmó que fue amarrado y golpeado durante varias horas.

Por su parte, Elder Ruiz aseguró que fue retenido en otra zona de la vivienda mientras escuchaba los gritos de su compañero.

Según su testimonio, uno de los procesados lo sometió a asfixia con una manguera para obligarlo a confesar.

"El señor Gelber estaba encima de mí como ahorcándome, y yo tenía momentos en que perdía el conocimiento. Ellos cuando me veían, me soltaban, y otra vez me metían la manguera. Que tenía que hablar dónde estaba la caja fuerte, o sino íbamos a asumir las consecuencias", manifestó.

Intervención policial y estado del proceso

Los dos trabajadores fueron auxiliados por un grupo especial de la Policía que llegó a la finca tras recibir la alerta del vigilante de la parcelación.

Las autoridades recogieron las versiones de los involucrados y trasladaron a las víctimas para su atención médica.

El expediente, que ha sido documentado por la Fiscalía durante cerca de dos años, incluye informes médicos y testimonios que señalan secuelas físicas en los afectados.