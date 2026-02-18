Dannelis Veras contrae matrimonio un mes después de comprometerse

La comunicadora Dannelis Veras anunció que contrajo matrimonio hace un mes con el empresario inmobiliario Jordi Amargós, justamente un mes después de haberse comprometido.

"Hace un mes dijimos SÍ. Nuestra Pre-Boda no fue un evento tradicional… fue una decisión eterna y memorable. Un sí entre nosotros… pero primero, un sí de Dios. Fue íntimo. Fue privado. Fue en orden”, compartió Veras en sus redes sociales junto a un video resumen de la ceremonia.

La expresentadora de “De extremo a extremo” explicó la organizaron en tan solo 10 días.

“Después de casi dos años de relación, de conservarnos, de crecer y de esperar el tiempo perfecto… luego de aquella propuesta de matrimonio tan hermosa en la playa, el 18 de enero unimos nuestras vidas para siempre bajo la bendición de Dios. Fue nuestra Pre-Boda. Pequeña en número, pero inmensa en significado, rodeados de amor y en familia”, expresó.

Los novios recitaron sus votos en la íntima ceremonia frente a familiares y amigos.

En el largo escrito que compartió en redes sociales, la comunicadora dijo: “Decidimos casarnos primero, poner todo en orden bajo su bendición, y así un viaje de trabajo a Europa se convirtió también en nuestra mágica luna de miel. Vivimos días maravillosos en Madrid y celebramos caminando juntos por París, la ciudad del amor, un sueño hecho realidad”.

Agregó: “Cuando se hace en orden, cuando se honra a Dios y se espera el tiempo correcto… LA PROMESA SE CUMPLE. Que nuestra historia sea un recordatorio de que el amor guiado por Dios no se improvisa, se construye. Nuestro matrimonio guarda propósito divino, anhelamos ser de bendición para muchas parejas y dar por gracias lo que por gracia hemos recibido”.

Veras, es madre de un niño, fruto de su anterior matrimonio, se comprometió el pasado 18 de diciembre en una romántica propuesta frente a la playa.

La exconductora estuvo casada durante 3 años y se divorció en 2022.

Se recuerda que Veras fue parte del elenco de "El Mismo Golpe" junto a Jochy Santos y luego pasó a la televisión como animadora en "De Extremo a Extremo", donde se destacó hasta agosto del 2020.