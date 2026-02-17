Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Marta Candela

Martha Candela aclara no está enferma: "El candelero sigue encendido"

La cantante había anunciado una pausa de los escenarios.

Martha Cadenal fue postulada como "Revelaciòn del año" en Premios Soberano 2026.

Martha Cadena

Listín Diario

El candelero sigue encendido. Tras anunciar que hará una pausa de entrevistas y apariciones públicas por recomendaciones médicas, la cantante Martha Candela aclaró que no está enferma, sino un poco agotada.

“Mis estimados, quiero darle las gracias por sus oraciones y palabras de aliento. Solo quiero aclarar que no estoy enferma, solo he estado un poco agotada, pero Dios ha sido fiel y me ha fortalecido”, escribió la nominada a Revelación del año en Premios Soberano 2026.

Agregó: Sigo en sus manos, en paz, y les agradezco por su amor y apoyo. ¡Dios les bendiga, les quiero! El candelero sigue encendido”, finalizó.

Se recuerda que, a través de un comunicado de prensa el equipo de la cantante informó el retiro momentáneo de los escenarios.

"Deseamos informar que, por recomendaciones médicas, todas las entrevistas y apariciones públicas han sido suspendidas hasta nuevo aviso", decía el comunicado difundido a los medios.

Martha Candela es una cantante que ha visto en el merengue urbano o mambo violento un camino para llevar el mensaje de la Palabra de Dios de una manera divertida y moderna. Procedente de la iglesia protestante pentecostal, ha llevado su predicación con un lenguaje con los códigos que utiliza la juventud de hoy, siendo un vehículo para glorificar a Dios.

Su fenómeno la llevó a participar en la tercera temporada del programa Dominicana´s Got Talent y a convocar multitudes, ganándose el cariño del público con temas como “Clean” y “El Candela”.

