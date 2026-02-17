Martha Candela aclara no está enferma: "El candelero sigue encendido"

El candelero sigue encendido. Tras anunciar que hará una pausa de entrevistas y apariciones públicas por recomendaciones médicas, la cantante Martha Candela aclaró que no está enferma, sino un poco agotada.

“Mis estimados, quiero darle las gracias por sus oraciones y palabras de aliento. Solo quiero aclarar que no estoy enferma, solo he estado un poco agotada, pero Dios ha sido fiel y me ha fortalecido”, escribió la nominada a Revelación del año en Premios Soberano 2026.

Agregó: Sigo en sus manos, en paz, y les agradezco por su amor y apoyo. ¡Dios les bendiga, les quiero! El candelero sigue encendido”, finalizó.

Se recuerda que, a través de un comunicado de prensa el equipo de la cantante informó el retiro momentáneo de los escenarios.

"Deseamos informar que, por recomendaciones médicas, todas las entrevistas y apariciones públicas han sido suspendidas hasta nuevo aviso", decía el comunicado difundido a los medios.

Martha Candela es una cantante que ha visto en el merengue urbano o mambo violento un camino para llevar el mensaje de la Palabra de Dios de una manera divertida y moderna. Procedente de la iglesia protestante pentecostal, ha llevado su predicación con un lenguaje con los códigos que utiliza la juventud de hoy, siendo un vehículo para glorificar a Dios.

Su fenómeno la llevó a participar en la tercera temporada del programa Dominicana´s Got Talent y a convocar multitudes, ganándose el cariño del público con temas como “Clean” y “El Candela”.