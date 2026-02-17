Paris Hilton y Carter Reum se volverán a casar cinco años después de su primera boda

Paris Hilton y su esposo Carter Reum se volverán a casar cinco años después de darse el “sí quiero” la primera vez.

El inversor aprovechó el Día de San Valentín para hacerle la pregunta a la empresaria, esta vez acompañado de sus dos hijos Phoenix Barron, de tres años, y London, de 2.

“Cinco años después... y todavía me da un vuelco el corazón. El día de San Valentín, en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos, justo unos días antes de mi cumpleaños, mi pareja me volvió a proponer matrimonio y yo volví a decir que SÍ", escribió la socialité en un mensaje en sus redes sociales el que acompañó con las fotografías del romántico momento.

La multimillonaria expresó: "Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años, se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez. Cinco años después. Para siempre. Para siempre no es suficiente contigo, Carter".

La pareja se casó por primera vez en 2021 en la finca de Bel-Air del difunto abuelo Barron Hilton.

La boda llegó nueve meses después de que Reum le pidiese matrimonio a su novia durante un viaje de ambos durante el cumpleaños de la socialité, que no podía estar más contenta con la manera tan romántica y tradicional que había tenido su novio para hacerlo.

Paris y Carter acudieron a la gestación subrogada, subrogación o sustitución, un método de reproducción asistida conocido popularmente como vientre de alquiler, para tener a sus hijos.

Barron Hilton Reum llegó al mundo en enero de 2023 y London Marilyn Hilton-Reum en noviembre del mismo año.