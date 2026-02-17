Cardi B: "Solo porque no me acuesto con el papá de mi bebé no significa que puedas hablar de él”

Cardi B habló sobre Stefon Diggs en durante su parada en Los Ángeles en su gira “Little Miss Drama Tour". La rapera defendió al papá de su hijo, pero dejó claro que ya no están juntos.

"Déjame decirte algo: solo porque no me acuesto con el papá de mi bebé no significa que puedas hablar de él”, dijo la artista de origen dominicano en una aparente respuesta a la publicación de la rapera Bia que decía: "¿Pueden nombrar a alguien con más [mamás de bebés] que yardas de recepción? ¡Yo sí! Y lo sé... ¡puaj!".

Los rumores de separación entre Cardi y el Stefon se avivaron luego del Super Bowl, donde el jugador perdió de los New England Patriots perdió ante los Seattle Seahawks, y la rapera que aunque asistió al juego y tuvo un cameo en el show de medio tiempo e Bad Bunny, no estuvo junto a Diggs, incluso se fue luego del espectáculo, antes que acabara el partido, indicó TMZ.

La pareja, que le dio la bienvenida a su hijo en noviembre de 2025, se dejó de seguir en Instagram.

Se recuerda que, la rapera de origen dominicano estuvo apoyando a Stefon en su carrera hacia el Super Bowl, pero saltaron las alarmas cuando el pasado sábado un periodista de ESPN le preguntó si tenía un mensaje inspirador para él, y ella solo respondió: "Buena suerte".

De acuerdo a The Sun, la modelo Pree, quien es una compañera cercana desde hace mucho tiempo del receptor abierto, estuvo presente en el Levi Stadium y compartió un video donde se ve a Diggs.

Cardi, quien es madre de cuatro hijos, y Stefon, padre de seis, avivaron los rumores de romance en febrero del año pasado y en septiembre confirmó que estaba en la dulce espera.