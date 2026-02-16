Cuando la sangre no une: hijos de famosos que declaran la guerra a sus padres

¡Por fin libre! Brooklyn Beckham, primogénito de Victoria y David, se ha sumado a la larga lista de hijos que cortan el cordón umbilical con sus padres célebres después de años de tensiones y conflictos. No es un caso aislado.

Antes siguieron sus pasos la princesa Eugenia, hija menor de Andrés Mountbatten-Windsor y de Sarah Ferguson; Britney Spears, Meghan Markle, el príncipe Harry, Arantxa Sánchez Vicario, Enrique Iglesias, Rihanna, Beyoncé, Angelina Jolie y Jennifer Aniston.

Después de años de distanciamiento, algunos de ellos han logrado recomponer el mapa emocional con sus progenitores; otros, en cambio, han constatado que es imposible tejer de nuevo los lazos de confianza.

Tras la ruptura de este vínculo en teoría inquebrantable se ocultan motivos que se repiten: los celos, la falta de apoyo y afecto, el exceso de control, los abusos, el dinero, la necesidad de emprender el propio camino y las relaciones tóxicas.

En el caso del primogénito de David y Victoria Beckham, se ha sumado además el desprecio que mostraban sus progenitores hacia su esposa, Nicola Peltz Beckham.

El joven de 26 años aseguró haber recibido “ataques sin descanso” tanto en público como en privado. “No quiero reconciliarme con mi familia. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, zanjó.

Rihanna y los negocios de su padre. En la realeza británica, la princesa Eugenia decidió cortar el contacto con su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, tras el escándalo que lo vinculó al pedófilo Jeffrey Epstein.

Según el tabloide “Daily Mail”, la princesa se niega a hablar con él, máxime cuando se ha negado a pedir perdón a las víctimas, algo que Eugenia, comprometida con causas contra la trata sexual, no toleró.

La música también está llena de historias de ruptura generacional. Rihanna denunció a su padre, Ronald Fenty, por aprovecharse de su nombre y de varias de sus marcas registradas.

En esta demanda presentada en una corte federal de California (EE. UU.), Rihanna aseguró que su padre, ya fallecido, creó una empresa llamada Fenty Entertainment con la que se hizo pasar por intermediario de ella para tratar de ganar dinero.

Antes de este episodio, Rihanna tuvo una relación muy complicada a causa de las adicciones de su progenitor y el posterior divorcio de su madre.

“Hice las maletas…”.En España, la extenista española Arantxa Sánchez Vicario simboliza de forma descarnada la guerra abierta entre padres e hija por el control del patrimonio.

La ex número uno mundial llegó a denunciarles ante los tribunales para recuperar un piso en una lujosa zona de Barcelona. Culpa a los padres de haber dilapidado la fortuna que amasó como estrella del tenis.

La deportista ventiló la disputa con sus padres en su libro de memorias "¡Vamos!" -título que hace alusión a su 'grito de guerra'-, en el que les acusa de haberla anulado y echado a perder su fortuna.

Con 18 años, Enrique Iglesias se marchó de casa porque intuía que su decisión de dedicarse a la música no iba a gustar a su padre. “Hice las maletas y me fui a vivir a Canadá. Sin pensarlo mucho", recordaba en una entrevista de prensa.

Pese a que durante muchos años había sido un tema tabú, Enrique admitió que durante diez años no tuvo absolutamente ningún contacto con Julio. "No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo, en 2005. Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera”.

Julio nunca ha ido a un concierto de Enrique; Enrique dice haber asistido a alguno de Julio.Sin abandonar el mundo de la música, Britney Spears no habla con su padre, James Parnell Spears, tras el fin de la tutela legal en 2021.

El documental "La batalla por Britney" de la BBC planteaba la duda de si la tutela pedida por su padre escondía intereses económicos. Así lo denunciaban sus seguidores, unidos a través de las redes por un movimiento bautizado como "#FreeBritney".

A sus 39 años, Britney Spears no tenía control sobre su vida desde que, en 2008, ante varios episodios de escándalo público y por sus problemas con las adicciones, la cantante (y su fortuna, estimada en 60 millones de dólares) quedó bajo la tutela legal de su progenitor.

En 2014, Spears se opuso a que su padre continuara como su tutor legal, para lo que invocó sus problemas con el alcohol y un control excesivo. Finalmente logró su objetivo en los tribunales.

Meghan y Thomas; Enrique y Carlos…Por otro lado, las tensiones entre Meghan Markle y su familia, especialmente con su padre, Thomas Markle, han sido constantes desde antes de su boda con el príncipe Enrique en 2018.

Thomas no asistió al enlace tras pactar unas fotografías con paparazzi y sufrir problemas cardíacos, lo que marcó el inicio de un prolongado distanciamiento. Desde entonces, ambos no se hablan, y Meghan le reprochó haber roto su corazón y conceder entrevistas a la prensa.

En una entrevista a The Sun on Sunday, Markle afirmó que el teléfono al que llama a su hija "no funciona" y no tiene "manera de contactar con ella".

La relación entre el marido de Megan, el príncipe Enrique, duque de Sussex, y su padre, el rey Carlos III, también ha estado marcada por años de distanciamiento y tensiones. Desde que Enrique y Meghan renunciaron a sus funciones reales en 2020 y se trasladaron a Estados Unidos, los contactos entre padre e hijo han sido escasos y breves.

En febrero de 2024, tras conocerse el diagnóstico de cáncer del monarca, Enrique viajó a Londres para visitarlo, manteniendo una reunión de apenas media hora. En mayo del mismo año, volvió al Reino Unido para participar en los Juegos Invictus, aunque entonces no pudo verlo debido a la apretada agenda del rey.

A lo largo de 2025, se produjeron nuevos intentos de acercamiento, sin embargo, las diferencias persisten. En entrevistas concedidas a la BBC en mayo de 2025, Enrique confesó que no se hablaba con el rey y que deseaba una reconciliación, aunque lamentó que Carlos no atendiera sus llamadas.