Nuria Piera sobre discusión entre Tania y Luisín: “Pareciera que estamos viendo la edad media”

Antes de iniciar con su programa de investigación “N Investiga”, la comunicadora Nuria Piera, de 64 años, se refirió a la discusión que mantienen sus colegas Luisín Jiménez y Tania Báez sobre si una mujer adulta puede o no exigir características específicas en una pareja.

La veterana periodista mencionó que existen temas de mayor concentración e importancia en comparación al que están debatiendo Jiménez, Báez y otras compañeras de su generación, entre ellos el caso del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó en el año 2019 mientras esperaba su propio juicio tras ser acusado de abuso y explotación sexual infantil, al cual están vinculados figuras de renombre a nivel mundial como el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el expríncipe Andrés.

“Mientras el país se enfrasca en el debate de si una mujer de 60 años no debe demandar ideales sino agradecer por un compañero sentimental cuando éste le llegue, el mundo aún no sale de su asombro ante la revelación de una estructura global de pedofilia, pederastia, chantaje, corrupción, violencia, torturas y se dice que hasta muertes, que compromete a parte de la cúpula del poder mundial”, dijo Piera.

“Lo que durante años se planteó como una teoría de la conspiración y era la más descabellada, parecía un guion de película, hoy es un hecho probado, no es ficción, es realidad, un mundo dirigido por enfermos sexuales”, continuó.

“Y mientras el planeta arde crisis morales, económicas, políticas y humanas, nosotros tenemos el privilegio de gastar horas discutiendo si uno prefiere que sea de 60 o dos de 30 o que el hombre vale por lo que da, y por eso me pregunto dos cosas: O nuestros problemas estructurales como país están resueltos (cosa que no es cierta) o estamos tan rezagados en el avance de la discusión existencial profunda, en comparación a los demás Homo sapiens del planeta, que este es el debate que nos toca, porque al final pareciera que estamos viendo la edad media”, explicó.