Miss Universo Fátima Bosch sufre “desvanecimiento” durante desfile en Ecuador por agotamiento

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se refirió este lunes a la caída que sufrió en una carroza durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, Ecuador, al cual asistió como invitada de honor.

El video del momento en que la modelo mexicana cayó de rodillas se viralizó rápidamente y se especuló que el malestar pudo haberlo causado la altura de la ciudad. Sin embargo, la reina universal aclaró que el “desvanecimiento” se produjo por agotamiento.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”, inició Bosch en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, afirmó.

“Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”, concluyó.

Se recuerda que Bosch se encuentra en medio de una gira mundial de 50 países, donde agotará una extensa agenda de actividades sociales y culturales.

A mediados de enero, Bosch estuvo en República Dominicana para participar del Foro Motivacional sobre Autismo, TDA y Dislexia y del desfile de la colección primavera-verano de la diseñadora Giannina Azar.