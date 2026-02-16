Masha: "Lo que quiero es justicia, quiero que esa gente la agarren presa y la hundan en la cárcel"

La intérprete urbana Masha fue detenida para fines de investigación luego del atentado que sufriera junto a otras personas, incluyendo a su amiga y colega que resultó muerta, por quien pidió justicia.

"Yo lo que quiero es justicia, yo quiero que esa gente la agarren presa y la hundan en la cárcel porque mataron a mi amiga y me querían matar a mí, yo necesito justicia", se le escuchó decir mientras era conducida a la Policía para sus declaraciones de lugar.

Ashley Mariel Victoriano Sánchez, nombre real de la cantante urbana, se desplaza junto a cinco personas en un vehículo en las avenidas 27 de Febrero con Máximo Gómez alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes cuando fue tiroteado por desconocidos, provocando la muerte de Dominic Natalia Gómez Cabrera, una novel intérprete urbana de 22 años.

Según informaciones preliminares, los atacantes presuntamente tenían como objetivo a Jhokomo Hernández De la Rosa, alias “Yakomo” o “Sinaloa”, quien llegaría en horas de la madrugada del lunes al apartamento de su hermano para refugiarse, según relataron vecinos del residencial Colinas de Arroyo Hondo II, en Santo Domingo Norte, donde se produjo la detención.

DE ELLA

En su corta carrera, Masha registra una serie de incidentes que han formado parte de las noticias de la farándula, sobre todo a raíz de su relación con el exponente urbano Steven Diloné Serrata, conocido como Dilon Baby.

Incluso, en un momento ella públicamente dijo haber sido víctima de secuestro y agresión por parte de él.

En 2023, ambos fueron vinculados a un presunto incidente vial en el que impactaron contra un adolescente y luego se dieron a la fuga.

En ese entonces también se determinó que era menor de edad y que presuntamente utilizaba documentación falsa para acceder a establecimientos nocturnos. Este caso motivó su puesta bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

A inicios de 2025, ya con 18 años cumplidos, estuvo de nuevo en boca de la farándula cuando dijo que hombres mayores de edad —entre ellos figuras del entretenimiento y el deporte— le habrían realizado propuestas inapropiadas cuando aún era menor.

En octubre de 2025, fue detenida tras la ocupación de paquetes de marihuana en un vehículo. El proceso judicial concluyó con su libertad bajo garantía económica y presentación periódica ante las autoridades.

En ese expediente también fue vinculado Jhokomo Hernández De la Rosa, alias “Yakomo”, quien también es investigado en relación con el reciente tiroteo de este lunes y otros hechos.