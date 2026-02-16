Lupillo Rivera y Taina Pimentel entran al reality “¿Apostarías por mí?”

Luego de la salida de sus compatriotas Tiby Camacho y José Medina, la actriz y modelo dominicana Taina Pimentel aceptó entrar al reality "¿Apostarías por mí?" junto a su novio, el cantante mexicano Lupillo Rivera.

Pimentel confesó que no se esperaba participar en el programa de la telerrealidad que se trasmite 24 horas desde Brasil para Univision, UniMás y Las Estrellas.

"Yo creo que lo más dificil no es entrar al reality, lo más dificil es estar de pareja de él, porque yo estoy acostada y de repente recibo una llamada de mi mamá: 'Óyeme, Lupillo dijo que quiere entrar a La Villa, ¿estarías dispuesta?'", contó Pimentel.

La pareja anunció su relación en noviembre del año pasado con una publicación en Instagram.

“Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él, no sé vivir”, escribió Pimentel en ese entonces.

Se recuerda que Rivera y Pimentel se unieron anoche a "¿Apostarías por mí?" tras el entrenador fitness y la influencer abandonar la competencia para cuidar del bebé que esperan.