Clarissa Molina pide justicia por la muerte de adolescente de 14 años en Los Mina

Clarissa Molina utilizó sus redes sociales para reclamar a las autoridades dominicanas que investiguen el caso de Nauriel Misael Medina, un menor de 14 años asesinado por haitianos el pasado 4 de febrero en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

La comunicadora y actriz compartió un video de la marcha que realizó la comunidad junto a familiares y los miembros de la Antigua Orden Dominicana con carteles pidiendo justicia por la muerte del adolescente.

"Justicia para Nauriel Misael Medina. Recientemente el adolescente de 14 años fue asesinado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este cometido por dos ciudadanos haitianos, quienes aún deben responder ante la justicia y es lo que pedimos como Dominicanos, justicia por él y para todos los que han fallecido de la misma manera cruel", escribió Molina.

"Hoy la comunidad alza su voz para exigir una investigación transparente, el apresamiento de los responsables y una condena conforme a la ley. La vida de un menor ni la de nadie puede quedar impune. Justicia para Nauriel. Verdad para su familia. Paz para la comunidad. ¡Con ustedes desde aquí!", añadió.

En diciembre, la presentadora de Univision alzó su voz por los casos sin resolver que involucran menores de edad, entre ellos Stephora Joseph, Noelvin Jeremías Cabrera, Roldany Calderón, Kendry Alcántara y Anaurys Castillo.