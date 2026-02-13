Modelo venezolana Isabella Ladera se convertirá en madre por segunda vez

Isabella Ladera confirmó que está embarazada por segunda vez. La creadora de contenido venezolana y el también influencer peruano Hugo García, compartieron la noticia en redes sociales y en una entrevista exclusiva para Hola.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribió la Ladera junto a una fotografía en la playa con su pareja y la ecografía del bebé.

En conversación con la revista, la influencer dijo que presagiaba que sería madre otra vez: “Me sentí muy feliz… Esos nervios como de la primera vez de algo que te emociona muchísimo. Yo estaba en mi casa con ese presentimiento”.

Se recuerda que, Isabella ya es madre de Mía, la hija de cinco años, que comparte con el puertorriqueño Isander Pérez.

En septiembre del año pasado, La modelo demandó a su expareja, el cantante colombiano Beéle por supuestamente filtrar el video íntimo.

Ladera aseguró en la demanda que Beéle publicó el video intencionalmente en línea o que lo compartió con alguien más que lo hizo público.

Luego de ser acusado por Isabella de haber filtrado el video íntimo de ambos, el cantante colombiano a través de su equipo de abogados rechazó la circulación en redes sociales del material y pidió a los medios que no describan ni repliquen el contenido sexual.