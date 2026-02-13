A los imitadores dominicanos "no se les zafa nadie", ni presidentes, ni ministros ni famosos

Cada época trae sus personajes dignos de imitar. Y en el humor dominicano siempre aparecen quienes se atreven. En el siglo XX, el presidente Joaquín Balaguer encontró a su doble en Cuquín Victoria. O el líder de masas José Francisco Peña Gómez el suyo en Felipe Polanco (Boruga).

Hoy día, las imitaciones y los imitadores siguen vigentes. Rafael Bobadilla (Boba) es una cura de estos días por imitar o satirizar a figuras de palpitar actualidad como el ministro de Turismo, David Collado. O surge una eventualidad como la del blanqueamiento y renovación física del legendario bachatero Anthony Santos y de inmediato aparece la réplica, esta vez de Raymond Pozo.

Al igual que ellos, Julio Sabala, Juan Carlos Pichardo, William Díaz, Oscar Pérez, Lumy Lizardo, Jacqueline Estrellas, Felipe Polanco Andrés Eduardo Martínez (Cacheíto), entre otros, mantienen viva esta faceta del humor en República Dominicana.

Uno se ríe de las ocurrencias, pero el imitar a una persona de la vida pública no es tarea fácil. Se trata de un ejercicio que combina destreza técnica, una carga psicológica considerable y un nivel extraordinario de observación de cada detalle.

No se trata de copiar voz y gestos, sino de proyectar una identidad corporal y sicológica que no le pertenece.

También conlleva estar muy actualizado en las tendencias de las redes sociales y las apariciones de aquellos que suelen imitar. Por igual, el imitador se ve en cierto riesgo si la persona imitada no está de acuerdo y pudiera querellarse de manera formal ante la justicia.

En este mismo año, 2026, Rafael Bobadilla y Raymond Pozo han llamado la atención (por separado) al lograr imitaciones de David Collado y Anthony Santos que arrancan carcajadas de quienes lo siguen en sus redes sociales.

Video VIDEO. PARODIA ANTONY SANTOS RAYMOND Y MIGUEL



Hace tres semanas, “El Mayimbe” Anthony Santos, acaparó la atención durante una presentación en Castañuelas, Montecristi, el sábado 17 de enero, por un aparente cambio de imagen, en el que se percibió un tono de piel más claro y el cabello teñido para hacer desaparecer las canas.

En medio de las críticas, opiniones y memes, Raymond Pozo y Miguel Céspedes sacaron provecho para realizar un video en el que parodian la reaparición del Mayimbe, luego de un año alejado de los escenarios, tras la cancelación de un show en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, en mayo de 2025.

Junto al Mayimbe de la bachata, Pozo y Miguel Céspedes también han calcado al merenguero urbano Omega “El Fuerte”, el merenguero Toño Rosario, el veterano comunicador Carlos Batista Matos y el periodista Ramón Tolentino.

Video VIDEO. David Collazo (Rafa Bobadilla) en la Telerealidad | ESM



A medida que David Collado va aumentando su popularidad en el pueblo dominicano, Rafael Bobadilla ha incrementado su imitación del ministro de Turismo, no solo en la plataforma Alofoke Media Group, a través del programa radial “Esto No Es Radio” (Alofoke FM) desde finales de 2025, sino que es invitado con frecuencia en programas de radio y televisión.

Hace una semana fue visto en “El Show del Mediodía” (Color Visión), el programa local más visto en la televisión dominicana, que le dedicó ocho minutos a su imitación de Collado.

Más que una imitación, per se, Boba hace una sátira de Collado porque tiende a exagerar los defectos, manías o expresiones propios de la personalidad del político y funcionario.

Además de Collado, Boba hace algo parecido con la figura del expresidente Danilo Medina, el presidente actual Luis Abinader (el que, según él, más trabajo le ha costado debido a los matices específicos de su voz), el político Miguel Vargas Maldonado, el cronista de arte Jary Ramírez, la sexóloga Ana Simó, el doctor Cruz Jiminián y el intérprete urbano Crazy Design.

Video VIDEO. Comedia clásica dominicana. Cuquín Victoria en una parodia imitando al Dr Joanquin Balaguer (año 1984).



En la memoria colectiva el histórico de las imitaciones lo tiene César Augusto Victoria (Cuquín) en la piel de Joaquín Balaguer, a quien le gustaba encarnar y por el que logró popularidad en las décadas finales del siglo XX en esa faceta del humor.

“Oh, yo me lo creía…(carcajadas)…yo me acuerdo que en el Show del 3x3 que teníamos en El Embajador yo hacía a Balaguer, y entrábamos por la puerta del público con un séquito de seguridad empujando gente… y una noche estaba don Milo Jiménez, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, y cuando entramos que él me vio de lejos con el sombrero se paró y dijo: -Atención…(carcajadas)…y cuando le pasé por el lado me dijo: ‘Buen desgraciao’”, recordó Cuquín entre bromas en una entrevista en el periódico Diario Libre en 2014.

Cuquín relató que una vez en sus comienzos de la parodia recibió una carta del entonces procurador de la República, prohibiéndole la imitación del presidente Balaguer, “pero como a la semana volvió otra carta diciéndome que sí, que se podía (risas)”.

Sobre cómo Balaguer aceptaba la imitación, Cuquín dijo que tenía la referencia de que al mandatario (fallecido en 2002) le gustaba porque le convenía.

“Era humanizar el personaje que era inalcanzable…por ahí pasaron todas las hermanas…, y una vez entraron al camerino a invitarnos a que hiciéramos ese show en la cena de Navidad del Palacio y yo dije: - ay no... que venga él aquí”, expresó de buen humor.

Video VIDEO. LA ESCUELOTA - IMITACION PEÑA GOMEZ Y BALAGUER



Felipe Polanco (Boruga) es otro humorista que logró parecerse “pim pum” y convertir en personaje icónico a José Francisco Peña Gómez (Esperanza, Valverde; 6 de marzo de 1937 - Cambita Garabitos, 10 de mayo de 1998).

Para lograr el personaje Boruga relató que se tintaba la piel totalmente oscura, además de que lograba emitir una contundente voz como el líder político, sobre todo en esos años álgidos de rivalidad política con Joaquín Balaguer.

Video VIDEO. Julio Sabala en su imitación de Juan Luis Guerra.



Después fueron apareciendo otros grandes imitadores, sobre todo Julio Sabala, apodado “El hombre de las mil caras”, que logró transformaciones extraordinarias (física y vocal) de iconos como Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Celia Cruz, José Luis Rodríguez “El Puma” y muchos más.

Sabala recorrió el mundo y se presentó en los más importantes escenarios llevando un show de una calidad, aún no superada en su género como imitador.

En publicaciones anteriores Listín Diario ha destacado el trabajo impecable por el que se ganó el mote de “El hombre de las mil caras” o “El imitador inimitable”.

Video VIDEO. Lumy Lizardo imita a Charytin Goico en Premios Casandra.



La entrada de los años 90 también trajo otros actores relevantes, entre ellos Lumy Lizardo, quien ganó notoriedad a finales de los años 90 y principios de los 2000 en programas de la cadena Telemicro.

Una de sus más populares caracterizaciones es la de la presentadora, actriz y cantante Charytín Goico, aunque también caracteriza con fidelidad a la merenguera típica Fefita La Grande, la actriz y cantante Cecilia García y a la veterana comunicadora Consuelo Despradel.

Su personificación de Charytín “La Rubia de América” en la gala artística en el Teatro Nacional de los Premios Casandra 2007 (hoy Premios Soberano) quedó entre las mejores propuestas de humor de todos los tiempos en esa premiación porque su semejanza fue tan precisa en gestos, voz y maquillaje que podía fácilmente confundirse con la original.

En la gala de 2025 de Premios Soberano, ambas artistas protagonizaron un momento viral cuando Lumy ganó como mejor actriz de cine y en el escenario aparecieron juntas, vestidas iguales, demostrando la gran química y el respeto que existe entre la imitadora y la imitada.

Video VIDEO. JACQUELINE ESTRELLA, GENUINA IMITADORA DE MARGARITA CEDEÑO



Otra mujer que logra caracterizaciones de gran impacto es Jacqueline Estrella. Genuina es su imitación de la exprimera dama, Margarita Cedeño.

Hace varios años que Jacqueline apareció en el programa de humor “La Opción de las 12” (Telemicro, canal 5) con la personificación de la doctora Cedeño, la que logra a la perfección y para la que se prepara físicamente con peluca, ropa e incluso la dentadura.

De esa manera, firmó su título para entrar al grupo de humoristas de grandes ligas. De tal impacto ha sido la experiencia de este trabajo que escribió el libro “Una Estrella para Margarita”.

También se le dan muy bien las imitaciones de la periodista Consuelo Despradel y la ya fallecida doctora Yadira Morel.

Video VIDEO. Cacheíto Martínez haciendo de Leonel Fernández en Telemicro.



A propósito de Margarita Cedeño, la mejor imitación de su exesposo y expresidente de la República, Leonel Fernández, la logra Cacheíto Martínez.

La primera imitación popular de Cacheíto en un show fue la del merenguero Carlos Manuel “El Zafiro”, luego de las de los merengueros Wilfrido Vargas y Johnny Ventura, lo que llamó la atención de productores como Rafael Cholo Brenes, que llegó a decirle que su futuro estaba en el humor.

En televisión su primera imitación en el programa “Noticiario Desinformativo” (Telemicro) fue la de Rafael Corporán de los Santos, quien en ese entonces era alcalde de Santo Domingo.

Aunque imita al expresidente Danilo Medina y el líder político Miguel Vargas Maldonado, su imitación del expresidente Leonel Fernández es icónica.

Video VIDEO. WILLIAM DÍAZ HACE LA MEJOR IMITACIÓN DE J BALVIN QUE VERÁS EN TU VIDA



En este listado tampoco puede faltar William Díaz, uno de los más activos que es un real “clonador de artistas”, destacando sus interpretaciones del cantante puertorriqueño José Feliciano y actualizaciones frecuentes, entre ellas la de su doble del urbano colombiano J Balvin, el fenecido cantante mexicano Vicente Fernández, el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo y el tenor italiano Andrea Bocelli.

William suele mostrar cómo logra la imitación de J Balvin en la voz. Lo primero es que a las entrevistas que va o en sus shows lo primero que lleva es un pan, que se lo introduce en la boca y comienza a cantar, generando el sonido del artista original y provocando risas en la audiencia.

A quien más le gusta imitar a él es al cantante mexicano Luis Miguel por la “reacción que causa en el público y lo mucho que lo disfrutan”.

Para lograr las transformaciones, William usa prótesis dentales, pelucas y accesorios que lo asemejan al original.

Video VIDEO. Oscar Perez / La Z Homenaje A Anthony RÍos EN "De Extremo a Extremo".



Por igual, figura entre los establecidos a Oscar Pérez, que logró una imitación formidable del merenguero Rubby Pérez, así como el cantante brasileño Nelson Ned, los españoles Julio Iglesias y Camilo Sesto.

De manera especial, su imitación del fenecido cantante Anthony Ríos genera asombro en la audiencia porque lo hace con una fidelidad vocal y gestual que deja a muchos boquiabiertos.

A diferencia de otros imitadores que se enfocan solo en la voz, Pérez es considerado un “showman” que combina el canto en vivo con una caracterización física bien diseñada.

Video VIDEO. Juan Carlos Pichardo imita al presidente Luis Abinader.



De la más reciente generación de humoristas, Juan Carlos Pichardo ganó su espacio como “el imitador de voces”, faceta en la que ha estado su fuerte en el escenario del humor.

Su show lo ha ido alimentando con imitaciones de gente conocida, canciones, chistes y una orquesta en vivo.

A diferencia de colegas de la “vieja escuela”, Juan Carlos resalta por una precisión técnica de alto nivel, logrando no solo la voz sino la psicología del personaje imitado.

Entre sus imitaciones Icónicas figuran las del presidente Luis Abinader, el fenecido periodista Álvaro Arvelo hijo, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, el merenguero dominicano Eddy Herrera y el presentador chileno Don Francisco.

En la más reciente generación de talentos se anota al showman Anderson Humor, quien se ha ganado un puesto en la televisión dominicana (como en “Esta Noche Mariasela”) gracias a su ingenio para parodiar situaciones y personajes cotidianos.

Video VIDEO. Dania Filpo en sus imitaciones.



El nombre de Diana Filpo, destacada locutora y miembro del equipo del programa televisivo “El Mangú de la Mañana”, de RTVD, aporta a la cuota femenina con excelentes imitaciones de voces y personajes dominicanos, entre ellas las de las comunicadoras Pamela Sued y Karen Yapoort.

Video VIDEO. JD con su Flow .



Con el impacto de las redes sociales, surgen nuevos talentos en la imitación, entre ellos JD con su Flow, un ejemplo de la nueva generación que inició parodiando a figuras como el popular productor Santiago Matías (Alofoke).