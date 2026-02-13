Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Hija de Daddy Yankee anuncia que será madre por primera vez

En el video se muestra a la pareja en una playa disfrutar de esta nueva etapa de su vida, que junto a un ramo de flores, un espejo y la imagen de la sonografía, complementa un audiovisual tierno y romántico para dar la primicia.

Yarina NúñezSanto Domingo, RD. 

Un poquito de ti y un poquito de mí”, con esta frase Jessaelys Ayala González, hija del cantante puertorriqueño Daddy Yankee dio la noticia de que está a la espera de su primer bebé.

Con un emotivo video publicado en su red social de Instagram, Ayala anunció que está a la espera de lo que describe como “una promesa de Dios” junto a su pareja Carlos Olmo.

"Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable. Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás. Este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición en nuestras vidas", escribió Jessaelys en la publicación. 

