Viuda de James Van Der Beek recibe un millón de dólares en 24 horas tras pedir ayuda con sus 6 hijos

La viuda del actor James Van Der Beek, Kimberly, recibió un millón de dólares de donaciones en solo 24 horas después de pedir ayuda para mantener a sus 6 hijos a través de una campaña de recaudación de fondos de GoFundMe creada por sus amigos, que actualmente casi supera los 1.6 millones de dólares.

Los gastos médicos de Van Der Beek habrían dejado a la familia sin dinero. Incluso, luego de su diagnóstico de cáncer de intestino en noviembre de 2024, el actor empezó a subastar recuerdos de la película "Varsity Blues".

"Tras esta pérdida, Kimberly y los niños enfrentan un futuro incierto. Los costos del cuidado médico de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando arduamente para permanecer en su hogar y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este tiempo increíblemente difícil", cita el comunicado.

Según The Guardian, el objetivo inicialmente era de 350 mil dólares, antes de aumentarse a 500 mil. Cuatro horas después de su publicación, se acercó a esa cifra con donaciones de más de 7 mil personas. Posteriormente, el objetivo se ajustó a 700 mil dólares y, posteriormente, al 1 millón de dólares.

Van Der Beek, quien interpretó a Dawson Leery, un mariscal de campo de secundaria, en la serie de televisión "Dawson's Creek", murió el martes a los 48 años.

Le sobreviven su esposa y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.