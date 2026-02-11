Miralba Ruiz defiende a Mariasela, Tania y Zoila por comentario de Luisín Jiménez

La comunicadora y productora de televisión Miralba Ruiz, de 51 años, defendió a las veteranas de la televisión dominicana, Mariasela Álvarez, Tania Báez y Zoila Luna tras las declaraciones de Luisín Jiménez, quien afirmó que una mujer de 60 años no "está para exigir, sino para agradecer" por la pareja que logre tener a su edad.

Jiménez bromeó en su podcast sobre las cualidades que Báez buscaba en su próximo compañero de vida, entre las cuales destacó que debía ser "atlético, que conquiste, maduro emocionalmente y que pueda proveerme emocionalmente y financieramente".

Durante su participación en el programa de radio "No se diga más", Ruiz reflexionó también sobre las reacciones que recibe del público cuando habla de feminicidios, mujeres en la política o cuando se refiere a hombres que son vinculados sentimentalmente a menores de edad, mencionando el caso del expelotero Luis Polonia.

"Cada vez que hablo de mujeres en espacio en la política comienza de una vez la andanada de críticas, y que 'eso no es problema tuyo' y que 'deja que cada quien se lo gane' y que, o sea, cada vez que hablo de feminicidios: 'Que sabes tú que hizo esa mujer'... Cada vez que aquí se habla de derechos de mujeres, de respeto a las mujeres en cualquiera de sus etapas, sean menores o sean mayores, a usted le molesta. Revícese usted a ver qué le pasa que en algún momento de su subconsciente de su cabeza usted no concibe que la mujer es una persona, sino que usted la ve como una cosa ", explicó.