Mauricio Martínez
Actor Mauricio Martínez vence el cáncer de vejiga por quinta vez
El actor mexicano Mauricio Martínez venció el cáncer de vejiga por quinta vez, así lo ha dejado saber desde la cama de un hospital, donde está recibiendo inmunoterapia.
“Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es solo una foto: es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo, después de ganarle la batalla al cáncer de vejiga por quinta vez”, escribió Martínez en su cuenta de Instagram.
El actor de “La mujer del Vendaval” y “Porque el amor manda” expresó que el proceso de luchar contra la enfermedad no ha sido fácil, pero que rendirse no es una opción.
“No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, sí…pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción. Porque sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve así: quedarse, luchar, creer, vivir. Sigo aquí. Y mientras haya un latido, hay esperanza”, expresó.
En octubre del año pasado, Martínez anunció que por quinta vez el cáncer de vejiga volvía a su cuerpo tras haber estado siete años en remisión y 15 luchando contra la enfermedad.
La primera vez que Martínez lucho contra la enfermedad fue en 2010, desde ese momento se ha enfrentado a tratamientos y quimioterapias.