Show de medio tiempo de Bad Bunny no fue el más visto; audiencia fue de 128.2 millones de espectadores

El Super Bowl del domingo por la noche y Bad Bunny se quedaron lejos de establecer récords para la transmisión y el espectáculo de medio tiempo más vistos en Estados Unidos.

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra tuvo un promedio de 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el sistema de clasificación Big Data + Panel de Nielsen .

Esa cifra no alcanzó los 127,7 millones de espectadores estadounidenses que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado en Fox.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny tuvo un promedio de 128.2 millones de espectadores entre las 8:15 p. m. y las 8:30 p. m., hora del este. Esto lo convirtió en el cuarto medio tiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025), Michael Jackson (133.4 millones, 1993) y Usher (129.3 millones, 2024).

Se espera que la audiencia mundial completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.