Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

super bowl 

Show de medio tiempo de Bad Bunny no fue el más visto; audiencia fue de 128.2 millones de espectadores

El artista boricua tiene el cuarto medio tiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025), Michael Jackson (133.4 millones, 1993) y Usher (129.3 millones, 2024).

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en Santa Clara, California.LYNNE SLADKY/AP

Avatar del Agencia AP
Agencia AP

El Super Bowl del domingo por la noche y Bad Bunny se quedaron lejos de establecer récords para la transmisión y el espectáculo de medio tiempo más vistos en Estados Unidos.

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra tuvo un promedio de 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el sistema de clasificación Big Data + Panel de Nielsen .

Esa cifra no alcanzó los 127,7 millones de espectadores estadounidenses que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado en Fox.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny tuvo un promedio de 128.2 millones de espectadores entre las 8:15 p. m. y las 8:30 p. m., hora del este. Esto lo convirtió en el cuarto medio tiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025), Michael Jackson (133.4 millones, 1993) y Usher (129.3 millones, 2024).

Se espera que la audiencia mundial completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados