Mariasela Álvarez y Zoila Luna le responden a Luisín Jiménez por comentario sobre la mujer adulta

“No somos cosas, somos personas”, dijo la presentadora de televisión y ex Miss Mundo Mariasela Álvarez, de 66 años, para responderle al político Luisín Jiménez por su comentario sobre la edad de la mujer y sus exigencias en una pareja.

Álvarez señaló que hay mujeres solteras por ser exigentes y que el hombre no se divorcia y, en una sociedad machista, tienen varias relaciones.

"No importa la edad, seguimos siendo exigentes", puntualizó Álvarez.

Álvarez se pronunció tras Jiménez bromear en su podcast diciendo que una mujer de 60 "está para agradecer" y no para exigir. Esto, a raíz de las declaraciones de la conferencista y comunicadora Tania Báez, quien reveló que terminó su más reciente relación e inmediatamente mencionó las características que busca en su próximo compañero sentimental.

Por su lado, la locutora y psicóloga Zoila Luna, de 64 años, afirmó que el hombre debe de pagar por estar con alguien, a diferencia de la mujer.

"Mis hijos, si ustedes no pagan, no tienen, porque ustedes son porque lo que dan, no por lo que son, a diferencia de nosotras que somos por lo que somos, no por lo que pagamos", dijo Luna.

"¿Somos amenazantes? Sí, somos amenazantes. ¿No se puede tener una relación con una mujer porque son muy complicadas? Sí, somos muy complicadas porque sabemos decir cuál es el zapato que queremos y sabemos decir cuál es el zapato que no nos ponemos", añadió.

"Yo no soy responsable de tus inseguridades, soy responsable de la seguridad que tengo por el tiempo que me ha tomado convertirme en esta mujer de 64 años, segura de sí y del camino que recorrí", concluyó.