Luisín Jimenez: “Las mujeres de 60 de este país viven una condición distinta a la que Tania plantea”

El comunicador y político Luisín Jiménez reafirmó su posición sobre las dificultades que enfrenta una mujer de 60 años para encontrar una pareja con las característica que pide la conferencistas y coach motivacional Tania Báez, quien confesó que le gusta el hombre "atlético, que conquiste, que sea maduro emocionalmente y que pueda proveerme emocionalmente y financieramente".

El planteamiento de Jiménez fue rechado por Báez y sus colegas, Zoila Luna y Mariasela Álvarez, quienes catalogaron de "machista" el mensaje. A esto, el podcaster respondió diciendo que las veteranas comunicadores no representan a la mujer dominicana de 60 años por ser artistas.

"Ese hombre que ella pinta ahí no existe para una mujer de 60", dijo Jiménez.

"Ellas no representan la mujer de 60 años de República Dominicana, porque son artistas, tanto Zoila, como ella (Tania), como Mariasela, son artistas. Las mujeres de 60 años de este país están viviendo otra condición distinta a las que ellas están planteando", afirmó.

Señaló que la mujer adulta tiene limitaciones en la sociedad actual, incluso en el ambiente laboral.

Asimismo, Jiménez explicó que la frase donde dice que prefiere "dos de 30" por una de 60 corresponde a un cuento del comediante cubano Guillermo Álvarez Guedes.

Mariasela Álvarez y Zoila Luna le responden a Luisín Jiménez por comentario sobre la mujer adulta Lea también

Durante una entrevista en “Luz García El Podcast” la semana pasada, Báez reveló que terminó con su más reciente pareja, Gustavo Guzmán, e inmediatamente mencionó las características que busca en su próximo compañero de vida.

“Me gusta el hombre atleta, el hombre que haga ejercicios todos los días, me gusta el hombre que le guste la naturaleza, necesito una persona que esté igual o hasta mejor que yo para admirarlo, porque la mujer necesita un hombre que admire”, mencionó”.

“Yo necesito una persona que pueda proveerme emocionalmente, que pueda proveerme seguridad, que pueda proveerme financieramente. No es que yo lo necesito para vivir, pero sí me gusta que ese hombre me pague el restaurante, que nos vayamos de viaje”, explicó.