Diseñador dominicano creó el vestido de Lady Gaga sin saber que terminaría en el Super Bowl

Raúl López, diseñador dominicano que vistió a Lady Gaga para su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny, reveló que se dio cuenta durante el show en vivo que la artista estaba utilizando la pieza que le pidió, en el show de la NFL.

En entrevista para “El gordo y la flaca”, López expresó la emoción que sintió al ver su creación en uno de los escenarios más importante del mundo.

Al diseñador dominicano lo contactaron las estilistas de Gaga para decirle que necesitaban un vestido inspirado en la salsa y, por cuestiones de confidencialidad, solo le informaron que la artista “iba a hacer un baile de salsa”, pero nunca le dijeron para cuál evento lo usaría la intérprete de “Bloody Mary”, incluso llegó a pensar que sería para los Grammy, le dejaron claro que era para algo más grande que los premios de la Academia.

Gaga no acudió al estudio del diseñador, sino que el vestido se lo probaba y luego se lo enviaban en avión para cualquier cambio que hubiera que realizarle.

Para su participación en el show de Bad Bunny, Gaga lució un vestido hecho a medida por Luar, la marca del diseñador.

El diseño en cuestión es un vestido largo azul celeste con plisados al bies, que combina sofisticación, movimiento y estructura, una mezcla entre tradición y modernidad que permitió a Gaga brillar en una actuación donde la música y la moda dialogaron entre sí.

El tono azul elegido no fue casual. Este color evoca emociones profundas y, según explicó López, alude a versiones históricas de la bandera de Puerto Rico, que utilizan un azul más claro, simbolizando orgullo e independencia dentro de la narrativa del espectáculo.

El vestido estaba adornado con un detalle floral rojo, colocado sobre el pecho, en referencia directa a la Flor de Maga, la flor nacional de Puerto Rico.

Gaga interpretó su éxito "Die with a smile" a ritmo de salsa.