Artistas felicitaron a Bad Bunny por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 estuvo marcada por la cultura latina, el orgullo de ser americano y la unidad de un continente.

Entre los artistas que felicitaron a la estrella del trap por llevar su música en español al SuperTazon, se encuentran Don Omar, Thalía, Gloria Trevi, Natti Natasha, Romeo Santos, Anthony Santos, Dj Luian, Tito El Bambino, J Balvin, Eladio Carrión, Elvis Crespo, entre otros.

En el caso de Don Omar, el reguetonero valoró el tributo que Bad Bunny realizó durante su show en honor a los máximos exponentes del género urbano de Puerto Rico.

"Gracias, Benito. Por llevar el nombre de Puerto Rico y de los latinos en lo más alto, y por ese gesto de respeto hacia los que ayudamos a construir el camino. Se sintió y se agradece. Anoche ganó Puerto Rico y habló nuestra historia", compartió Don en sus redes sociales.

Por su lado, el canadiense Drake compartió la canción "Mia" en sus historias de Instagram, recordando su colaboración con Bad Buny.

Dj Luian, J Balvin y Eladio Carrión disfrutaron y aplaudieron a Bad Bunny desde una de las suite del Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Mientras que Ricky Martin y Lady Gaga, quienes acompañaron a Benito Antonio Martínez Ocasio en el espectáculo del descanso, se expresaron agradecidos y emocionados tras la exitosa participación, hasta ahora la más vista en la historia del juego de la NFL.

"Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @badbunnypr, gracias @ladygaga thank you @nfl @rocnation and @applemusic", dijo Martin.

"Gracias Benito por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrado de ser parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo y tu hermoso corazón y música. Todo mi amor para Benito, Ricky y todo el elenco. Gracias a @chloeandchenelle y @luar por mi hermoso estilo y moda. Todo tu talento y amor hizo que ese hermoso vestido cobrara vida", indicó Gaga, quien vistió del diseñador dominicano Raúl López (Luar).

La reacción de artistas dominicanos

Los dominicanos Natti Natasha, Romeo Santos y Anthony Santos se unieron a las decenas de colegas que celebraron el triunfo del 'conejo malo'.

'El Bachatú' agradeció al astro boricua por homenajearlo durante su actuación en el escenario más importante del mundo con su frase: "¡Hoy se bebe!".

"Qué rico es ser latino… ¡Hoy se bebe! La bachata presente en el Super Bowl. Gracias @badbunnypr por el cariño y el respeto. De mi pueblo para el mundo, su Mayimbe", escribió en su cuenta de Instagram.

Super Bowl: Bad Bunny hizo referencia a RD en diez ocasiones durante el espectáculo de medio tiempo Lea también

Shakira y JLo

Por su lado, Shakira y Jennifer Lopez, protagonistas del medio tiempo en el año 2020, reafirmaron su apoyo al cantante antes de que éste saliera en escena el pasado domingo frente a millones de televidentes.

"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche", aseguró la colombiana.

"@badbunnyPR…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!", sentenció JLo.

Se recuerda que Bad Bunny participó como invitado junto a Shakira y a JLo en el Super Bowl LIV, hace 6 años.