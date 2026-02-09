Yubelkis Peralta y su esposo esperan una niña

La comunicadora y creadora de contenido Yubelkis Peralta reveló el sexo del bebé que espera junto a su esposo, el empresario Marcos Bona.

Durante una celebración junto a sus familiares y amigos, la pareja compartió este domingo que dará la bienvenida a una niña en junio de 2026.

Peralta y Bona también son padres de Gabriela, de 7 años, y Marcos, de 4.

El 25 de diciembre, la influencer reveló que se encontraba en espera de su tercer hijo en común con Bona, con quien se casó en 2018.

Cabe mencionar que Peralta celebra este año por partida doble, ya que también está nominada a Premios Soberano 2026 en la categoría Youtuber del Año.

Peralta logró mayor reconocimiento por su trabajo en televisión como conductora de programas como "La Maquinaria", "Sábado Extraordinario" y "De Extremo a Extremo".