El merenguero Kinito Méndez gana presidencia de Sgacedom

El merenguero y compositor Kinito Méndez fue electo presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), tras imponerse en las elecciones celebradas este domingo.

Méndez encabezó la plancha 1, que obtuvo el 46.62 %, frente a los 16.39 % de la plancha 2, liderada por Alejandro Martínez, en un proceso calificado como democrático y transparente.

La plancha ganadora estuvo integrada por un equipo de artistas y compositores que, durante el proceso electoral, realizaron encuentros de socialización en los que reafirmaron su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la defensa efectiva del Derecho de Autor en la República Dominicana.

Junto a Méndez en la presidencia, la nueva directiva quedó conformada por Juan Obdulio De los Santos (Krisspy) como vicepresidente; Luis Mariano Lantigua (Aljadaqui), tesorero; Elvin Martin Ramírez (Pakolé), secretario de Actas y Correspondencia; Nelson Eilliam Mendoza (Nelson de la Olla), secretario de Asistencia Social y Cultural; Crescencio García (El Prodigio), primer suplente; y Cinthya Estephany Montero, segunda suplente.

Durante esta jornada electoral, que contó con una asistencia masiva de los miembros de la entidad, SGACEDOM eligió además a los integrantes del Comité de Vigilancia para el período 2026-2028.

En este órgano resultó ganadora la plancha 1, encabezada por Marcos Carreras, con un 46.018% de los votos emitidos, mientras que la plancha 2, liderada por Giordano Morel, obtuvo un 17.076% del sufragio.

Con estos resultados, SGACEDOM inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Kinito Méndez y su equipo, en un contexto marcado por el llamado a la unidad, la transparencia y el fortalecimiento del Derecho de Autor en la República Dominicana.

Los integrantes de la directiva electa destacaron que la protección de las obras musicales, así como la correcta recaudación y distribución de regalías, constituyen pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sector creativo y la dignificación del oficio autoral.

En ese sentido, reiteraron su interés de fortalecer a SGACEDOM como una entidad moderna, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales de gestión colectiva.

Asimismo, manifestaron su compromiso de impulsar la implementación del derecho de Copia Privada en la República Dominicana, mecanismo que consideran una compensación justa para autores y compositores por la reproducción de sus obras en el ámbito privado, y que representa, según indicaron, una deuda histórica con los creadores dominicanos.

La nueva dirección también anunció planes para fortalecer la institucionalidad, mejorar la relación con los usuarios de música y desarrollar programas educativos que promuevan el valor económico, social y cultural del Derecho de Autor.