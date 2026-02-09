Cardi B y Stefon Diggs habrían terminado su relación tras el Super Bowl

Tal parece que Cardi B y Stefon Diggs terminaron su relación tras un año juntos, según los informes de varios medios internacionales.

Los rumores se avivaron luego del Super Bowl, donde el jugador perdió de los New England Patriots perdió ante los Seattle Seahawks, y la rapera que aunque asistió al juego y tuvo un cameo en el show de medio tiempo e Bad Bunny, no estuvo junto a Diggs, incluso se fue luego del espectáculo, antes que acabara el partido, indicó TMZ.

La pareja, que le dio la bienvenida a su hijo en noviembre de 2025, se dejó de seguir en Instagram.

Hasta el momento no se sabe la razón de la ruptura ni si es algo definitivo y tampoco ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.

Se recuerda que, la rapera de origen dominicano estuvo apoyando a Stefon en su carrera hacia el Super Bowl, pero saltaron las alarmas cuando el pasado sábado un periodista de ESPN le preguntó si tenía un mensaje inspirador para él, y ella solo respondió: "Buena suerte".

De acuerdo a The Sun, la modelo Pree, quien es una compañera cercana desde hace mucho tiempo del receptor abierto, estuvo presente en el Levi Stadium y compartió un video donde se ve a Diggs.

Cardi, quien es madre de cuatro hijos, y Stefon, padre de seis, avivaron los rumores de romance en febrero del año pasado y en septiembre confirmó que estaba en la dulce espera.