Isaura Taveras y Santiago Matías liman asperezas: “Nunca ha existido nada personal entre nosotros”

La comunicadora Isaura Taveras y el empresario de plataforma digital Santiago Matías hicieron las paces tras haberse enfrentado en los tribunales en una batalla legal que inició en octubre de 2023 y finalizó a mediados del año pasado.

Durante su intervención en "Alofoke Radio Show" vía telefónica, Taveras, quien se querelló contra Matías por difamación e injuria, confesó no recordar la razón principal de su pelea con Matías.

Por su lado, Matías halagó la trayectoria y las cualidades profesionales de Taveras durante la conversación y su cuenta de Instagram.

"Veo mucha gente hablando sobre la llamada con Isaura Taveras y, sinceramente, eso me llena de mucha satisfacción, porque demuestra que hay una apertura real al diálogo y al entendimiento entre nosotros", escribió.

"Isaura es una mujer con muchísimas cualidades que la hacen única en su área: es talentosa, preparada, inteligente y con una trayectoria que habla por sí sola. Siempre ha sido una profesional respetada y una voz importante dentro de la comunicación", añadió.

"Quiero dejar muy claro que nunca ha existido nada personal entre nosotros. Nunca hubo una razón real para ningún tipo de enemistad, y menos tratándose de una persona con tanto valor humano y profesional como ella", recalcó.

Asimismo, Matías valoró que Taveras aceptara hablar con él.