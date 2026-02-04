Gente que grita, otros celebran sus nominaciones a Premios Soberano

La tómbola ya tiene los nombres de los competidores a los Premios Soberano 2026. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció ayer a sus nominados, a través de sus redes sociales, y de inmediato las felicitaciones, por un lado, y quejas, por otro, no se hicieron esperar.En el renglón popular, la categoría del merengue y la bachata obvió por completo al artista Alex Bueno, quien el año pasado recibió una nominación de los Grammy Latinos, a Mejor Álbum Tropical, por su producción “El más completo”. En merengue también fue notoria la ausencia de Sergio Vargas.

En el caso de Alex Bueno, quien se encuentra en Estado Unidos recibiendo tratamiento médico, envió una comunicación a los medios en el que expone su malestar por no ser tomado en cuenta en ninguna de las categorías que, según él, merecía estar nominado.

“Nominado a los Latin Grammy 2025 como mejor álbum tropical Bachata-Merengue. Resulta difícil de asimilar que, tras un 2025 de éxitos indiscutibles, la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) haya decidido ignorar la figura de Alex Bueno en sus recientes nominaciones”.

El escrito resaltó que a pesar de que Alex se encuentra superando un reto personal sobre salud y ha demostrado estar en uno de los mejores momentos de su carrera artística.

Alex Bueno quedó extrañado de que no fuera nominado a Premios Soberano.

“Durante todo el 2025, Alex Bueno se mantuvo presente en la geografía nacional, logrando sonar con fuerza tanto en merengue como en bachata, superando en vigencia a varios de los hoy nominados. Presentaciones exitosas en la Unión Europea, Estados Unidos y su país. Mientras en República Dominicana se le excluye, la Academia Latina de la Grabación lo honró con una nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría de Álbum Tropical (Bachata-Merengue)”.

Con dolor y vivaces reclamos el locutor y productor de contenido para YouTube, Ovandy Camilo, criticó fuertemente la nominación de Los Black Kings en la categoría Podcast del Año, exponiendo que los jóvenes tienen cuatro meses que no suben un video y que la visualizaciones de su podcast no llegan a mil vistas.

Reclamando su puesto en Presentador del Año se le vio a Wilson Sued exigiendo y exponiendo su parecer. “Aclarando, mi tema no es con ningún colega profesional del micrófono, amigos míos todos. Mi tema es la injusticia, la falta de respeto y la manera tan burda de intentar opacar un profesional, el mejor año de toda mi vida y mi carrera. Incluso, habiendo espacio en cualquiera de esas categorías para reconocer el trabajo y el esfuerzo”, escribió Sued en su cuenta de Instagram.

Elvis Martínez durante uno de sus dos conciertos en 2025 en la Gran Arena del CibaoCarlos Mejía

También están los que agradecen el ser tomado en cuenta, aunque sea en una sola categoría, como el bachatero Elvis Martínez, quien recibió con alegría su nominación en Espectáculo del Año, por “Un Camarón en la arena”. Elvis escribió en sus redes sociales: “Recibo con profundo honor y gratitud la nominación... Este reconocimiento tiene un valor inmenso para mí”.

Este 2026 el musical “¡Hello, Dolly!” presentado en el Teatro Nacional Eduardo Brito y producido por Marcos Malespín-Estévez, logró cuatro categorías. Coreógrafo, Alina Abreu; Actor de Teatro, Carlos Alfredo Fatuel; Actriz de Teatro, Cecilia García, y Musical del Año.

Acroarte se quita el sombrero ante Luz García. Le otorga tres nominaciones.Fuente externa

En la categoría de comunicación, una de las más disputada, Luz García lleva la delantera con tres nominaciones: Presentadora de TV y Revista Semanal de Variedades por “Noche de Luz”; y Podcast del año por “Luz “Luz García el Podcast”

En la música, nominado en tres casillas están Frank Ceara, Jandy Ventura, Eddy Herrera y Miriam Cruz. Frank obtuvo Merengue del Año con “Así bonito”, un featuring junto Juan Luis Guerra. Cantante Solista y Compositor y/o Autor de Letras.

Eddy Herrera obtuvo Merenguero del Año; Álbum del Año y Merengue del Año por “Novato Apostador”.

Miriam Cruz quedó Merenguera del Año; Merengue del Año, “Tú no tienes alma” y Mejor Concierto “La historia de una diva”, mientras Jandy Ventura alcanzó Merenguero del Año por “Corazón de Nutella”, a dúo con Christian Alexis y Concierto del Año,” Jhonny Vive, La Residencia”.

Finalmente celebran los que quedaron nominados por primera vez como Revelación del Año: Dalvin La Melodía, Ebenezer, Martha Candela y La Fiera Típica.

TEATRO Y CINE

La obra teatral “Habemus papa”, logró Mejor Obra de Teatro; Mejor Actor, Joseguillermo Cortines y Mejor Director, Guillermo Cordero. La pieza teatral “La Monstrua” obtuvo Mejor Obra; Mejor Actriz Sabrina Gómez y Mejor Director, Carlos Espinal.

En el cine el drama “A Tiro limpio” de Jean Guerra, Milbert Pérez y Fernando Rivas, se alzó con tres postulaciones: Mejor Drama, Mejor Actor, Félix Germán y Mejor Director Jean Guerra.

La película dominicana 'La bachata de Biónico', dirigida por Yoel Morales. La trama, protagonizada por Manuel Raposo, fusiona amor y caos en una versión "muy ácida de Romeo y Julieta".

Esa misma posición alcanzó la cinta “Bachata de Biónico”, de Christian Mojica, Yoel Morales con Mejor Drama; Mejor Director, Yoel Morales y Mejor Actor, Manuel Raposo. También la película “Baño de Mujeres” de Zumaya Cordero obtuvo Mejor Drama; Mejor Actriz, Judith Rodríguez y Actor del Año Frank Perozo.

Con tres postulaciones celebra el largometraje “Sugar Island” de Fernando Santos Díaz y David Baute a Mejor Película; Mejor Director Johanné Gómez y Yelidá Díaz a Mejor Actriz.

La ceremonia de Premios Soberano 2026 se realizará el miércoles 18 de marzo, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. La Alfombra Roja iniciará a las 7:00 de la noche y la gala a las 8:00 p.m.

El evento será transmitido por Color Visión, canal 9, plataformas digitales y, para el público en Estados Unidos, por Univisión y ViX. La producción general está a cargo de César Suárez Jr., con Irving Alberti y Georgina Duluc como presentadores oficiales.