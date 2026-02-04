Editorial española publicará libro sobre Juan Luis Guerra escrito por Euri Cabral

El Grupo Editorial Sial Pigmalión, con casi 30 años de operación desde España, anunció que publicará una edición internacional del libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía”, del comunicador y escritor dominicano Euri Cabral.

La obra, dedicada a la vida, la música y la dimensión humana del artista dominicano más reconocido a nivel mundial, volverá a circular ahora con un alcance mucho más amplio.

El acuerdo fue formalizado durante una visita realizada por Cabral a la sede del grupo editorial, ubicada en el centro de Madrid, el pasado jueves 22 de enero.

El autor y el presidente de la editorial, Basilio Rodríguez, firmaron el contrato que da paso a esta nueva etapa del libro, que ya había tenido dos ediciones en República Dominicana en el año 2008.

Sial Pigmalión cuenta con un catálogo que reúne a más de 2,750 autores de cuatro continentes. En los últimos años, la editorial ha incorporado de manera sostenida a escritores dominicanos, como parte de una apuesta por la diversidad cultural y literaria del Caribe y de Iberoamérica.

Basilio Rodríguez explicó que la publicación del libro de Euri Cabral responde a ese interés por fortalecer la presencia de la literatura dominicana en escenarios internacionales. A su juicio, la obra ofrece una mirada distinta y bien construida sobre Juan Luis Guerra, más allá de los datos conocidos o del relato convencional.

“Tenemos muchas expectativas con este libro. Está muy bien escrito, es atractivo y presenta, de forma novedosa, una parte esencial de la vida y de la dimensión artística y humana de Juan Luis Guerra, el dominicano de mayor proyección internacional”, señaló Rodríguez.

Añadió que la editorial tiene previsto llevar esta edición a las principales ferias del libro de Iberoamérica, entre ellas las de Bogotá, Guadalajara, Madrid y la propia República Dominicana.

Por su parte, Euri Cabral agradeció a Sial Pigmalión por valorar su trabajo investigativo y asumir el compromiso de relanzar el libro con una proyección internacional. Destacó que esta nueva edición no es una simple reedición, sino un trabajo revisado, ampliado y actualizado.

"El libro no es una biografía en el sentido clásico”, explicó Cabral. “Es más bien un ensayo biográfico que aborda lo que Juan Luis Guerra representa para la música dominicana, su impacto global y su proceso de conversión al cristianismo”.

Según el autor, se trata de entender al artista desde su obra, su fe, su coherencia personal y su influencia cultural.

Cabral recordó que pocos artistas latinoamericanos pueden exhibir un recorrido como el de Juan Luis Guerra. Más de 70 millones de discos vendidos, elogios constantes de las publicaciones musicales más influyentes del mundo, tres premios Grammy estadounidenses, veintisiete Grammy Latinos y tres Gran Soberano en su país forman parte de un historial difícil de igualar. A eso se suma su papel como referente ético y espiritual, una faceta que el libro aborda con especial atención.

“Es una historia que enorgullece a los dominicanos y que merece ser contada y conocida fuera del país”, afirmó el autor.

Portada del libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía”, publicado en 2008 por Euri Cabral.

“Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía” fue publicado originalmente en 2008 por la Editorial Ianna.

La edición que ahora prepara Sial Pigmalión será la primera con carácter internacional y contará con contenidos revisados y actualizados, ajustados al contexto actual de la carrera del artista.

El plan editorial contempla lanzamientos en República Dominicana, Colombia, España y México a lo largo del año 2026, como parte de una estrategia de difusión que busca acercar el libro tanto a lectores especializados como al público general interesado en la música, la cultura y las figuras que han marcado la identidad latinoamericana contemporánea.