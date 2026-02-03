Tres años de prisión a uno de los ladrones que intentó entrar en la habitación de Anya Taylor-Joy

Un ladrón armado que irrumpió en una lujosa casa de Londres donde se alojaba la estrella de Hollywood Anya Taylor-Joy e intentó entrar a la fuerza en el dormitorio de la actriz con una palanca fue sentenciado a tres años de prisión, dijeron las autoridades.

Los fiscales dijeron que la forma en que Kirk Holdrick y otro hombre enmascarado intentaron entrar al dormitorio de la estrella, en lugar de robar objetos caros de la casa, sugirió que tenían la intención de atacar personalmente a Taylor-Joy y a su esposo.

La estrella de “Gambito de dama” y su esposo, el músico Malcolm McRae, se alojaban en una casa de Londres el 12 de febrero de 2023 cuando Holdrick y otro hombre, ambos con pasamontañas y guantes, escalaron un muro e irrumpieron en la propiedad.

McRae cerró la puerta de su dormitorio con llave antes de que los intrusos intentaran forzarla. Los ladrones huyeron después de que McRae gritara que tenía un arma.

El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que Holdrick fue sentenciado a tres años de prisión por el caso en el Tribunal de la Corona de Woolwich en Londres el 12 de diciembre. Los detalles del caso fueron informados el martes por la agencia de noticias Press Association, que obtuvo los documentos de la sentencia.

Holdrick, quien ya estaba cumpliendo otras condenas por robos a mano armada separados, inicialmente negó ser responsable del robo, pero luego cambió su declaración a culpable.