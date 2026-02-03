Roberto Ángel Salcedo cumple un año de gestión cultural con un enfoque territorial

A un año de iniciar la gestión de Roberto Ángel Salcedo en el Ministerio de Cultura, la política cultural se ha extendido hacia las provincias, fuera de la capital y Santiago de los Caballeros, impulsando la descentralización, la formación artística y las industrias creativas como ejes de la política cultural dominicana, se indicó en un informe de gestión preparado por la entidad.

Desde el inicio del periodo, se realizaron recorridos por las 31 provincias y el Distrito Nacional para efectuar levantamientos técnicos y diagnósticos de infraestructuras, sostiene el documento enviado.

En diez meses se visitaron más de 90 territorios con el fin de identificar necesidades y reactivar espacios junto a gestores y autoridades locales.

Este enfoque se integró en el Plan Estratégico Institucional 2025–2028, elaborado a partir de consultas territoriales, estudios, la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2024 y los Diálogos Culturales.

Uno de los capítulos más visibles de la gestión de Roberto Ángel Salcedo lo constituyeron programas como Calle Cultura y Tardes de Parque.

Uno de los capítulos más visibles del año lo constituyeron programas como Calle Cultura y Tardes de Parque, que dinamizaron espacios públicos en municipios del norte, sur y este del país. De manera paralela, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo amplió su circuito de presentaciones fuera de la capital, reforzando la premisa de que la programación artística de alto nivel debe ser accesible a toda la población.

La región fronteriza fue incluida a través del Plan Frontera, una plataforma orientada al desarrollo de la agenda cultural en las provincias limítrofes.

En cuanto a infraestructura, se trabajó en el remozamiento del Centro Cultural Narciso González, el Centro Nacional de Artesanía, el Conservatorio Nacional de Música, la Cinemateca Nacional y salas del Palacio de Bellas Artes.

También se realizaron inversiones en el antiguo ingenio Boca de Nigua, la transformación del antiguo casino de La Vega en escuela de Bellas Artes, la Casa de la Cultura de La Caleta y la Academia de Música de Santo Domingo Este.

En el área formativa, 3,700 niños y adolescentes recibieron formación artística en 15 provincias, mientras que las Escuelas Libres registraron 3,200 estudiantes. Se relanzó la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional con 110 músicos.

En diciembre comenzó el Programa de Difusión Musical con conciertos sinfónicos en San José de Ocoa, La Vega, Moca, Cotuí, Santo Domingo Norte e Higüey.

En enero de 2026, el programa Berklee en Santo Domingo contó con 200 participantes y la entrega de 43 becas para estudios internacionales.