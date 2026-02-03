Kim Kardashian está saliendo con Lewis Hamilton, pero de manera "casual"

Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, han sido captados en varias citas recientemente, pero nada va en serio todavía, sino que las cosas entre ellos todavía son “casuales”, según dijo una fuente a Us Weekly.

“Recientemente se ha sentido preparada para volver a salir”, dijo la fuente sobre la empresaria”. “Todos a su alrededor quieren que sea feliz después de todo lo que ha pasado”, agregó.

Los famosos fueron fotografiados juntos juntos en un lujoso hotel en Oxfordshire, Inglaterra, el pasado sábado 31 de enero.

Luego TMZ obtuvo un video de los dos registrándose en otro hotel en París el lunes 2 de febrero.

Anteriormente también asistieron a la fiesta de Nochevieja de Kate Hudson en Aspen, Colorado, aunque no fueron fotografiados juntos.

Kim se divorció de Kanye West en 2022, con quien comparte sus hijos: North, de 12 años, Saint, de 10, Chicago, de 8, y Psalm, de 6. Luego tuvo una realción con el comediante Pete Davidson y fue vinculada con jugador de fútbol americano profesional Odell Beckham Jr.

Mientras que Hamilton había sido vinculado con la actriz Sofía Vergara, con Shakira y Nicki Minaj.