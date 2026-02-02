Hija de Mónica Spear rechaza las imágenes de su madre creadas con IA: “Por favor, déjenla morir”

La hija de la fenecida actriz venezolana Mónica Spear, Maya Berry Spear, se pronunció por primera vez sobre las imágenes de su madre creadas con inteligencia artificial.

La joven de 17 años rechazó la producción de fotos y videos que, según ella, le hacen recordar su asesinato de sus padres.

“Por favor, déjenla morir, y sé que es una palabra muy fuerte, una frase muy fuerte, pero el AI no nos va hacer superar una muerte que ya sucedió, no nos va ayudar a nadie. Me recuerda a mí un tiempo doloroso”, manifestó.

Aclaró que sus padres adoptivos no tienen nada qué ver en su petición.

Spear fue asesinada a tiros el 6 de enero de 2014 en una autopista de Venezuela junto a su esposo, Thomas Henry Berry, durante un intento de robo tras sufrir una avería en su vehículo, mientras que su hija, quien en ese entonces tenía de 5 años, resultó herida en una pierna.