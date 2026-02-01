Miss Chile 2024, Emilia Dides se convierte en madre

Emilia Dides, Miss Chile 2024, se convirtió en madre de una niña junto al exjugador chileno de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés), Sammis Reyes.

“Bienvenida a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas. Mía Ignacia Reyes Dides 30/01/2026”, escribió la cantante y modelo en Instagram.

Hace dos semanas, Dides compartió el susto que vivió con su embarazo de 34 semanas. A través de sus redes sociales, la reina de belleza contó que empezó a sentir contracciones, pero logró "frenar" la llegada del bebé.

Emilia Dides es cantante, compositora y modelo chilena. Con 26 años, la joven modelo saltó a la fama en 2018 al ganar un programa de talentos.

Dides es hija de la soprano Joanna Maffei.

Comenzó su carrera musical a temprana edad, cantando en eventos desde los siete años. Más adelante, a los 19, su participación en el programa de talentos no solo la consolidó como una artista en ascenso, sino que también le permitió ganar una beca para estudiar en Miami, ampliando sus horizontes en la música, publica el citado medio.