Osmariel Villalobos está libre de cáncer, cuatro meses después de ser diagnosticada: "Gané la batalla"

La presentadora y actriz venezolana Osmariel Villalobos está libre de cáncer cuatro meses después que le fue detectada la enfermedad.

“Desde el diagnostico hasta la cirugía pasaron cuatro meses. Fue intenso, hubo miedo incluso una reintervención, pero hoy puedo decirlo con certeza: ¡Gané la batalla contra el cáncer de mama!”, expresó entre lágrimas Villalobos en un video en sus redes sociales.

A la exintegrante de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo se le diagnosticó el 12 de septiembre de 2025 con cáncer de mama, un Carcinoma Ductal In Situ (DCIS, por sus siglas en inglés), en etapa temprana, grado intermedio, hormonalmente positivo, lo que significa que el cáncer estaba dentro de los conductos y no se había diseminado.

Según explicó la presentadora, el cáncer era multicéntrico, estaba en varios puntos de la mama derecha, motivo por lo que decidió realizarse una mastectomía unilateral (seno derecho).

Hace tres semanas, Villalobos compartió una publicación en Instagram en la que informó sobre la intervención quirúrgica.

“El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un ‘hasta aquí’ que mi cuerpo pidió antes de romperse”, expresó en un texto en ese momento junto a una foto suya desde la cama de un hospital.

En otros cuatro meses, Osmariel se someterá a una cirugía de reconstrucción de mama.