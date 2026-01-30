Defensa de Anthony Santos reconoce paternidad de niño de un año y califica a la madre de “despechada”

La defensa de Anthony Santos dijo que el artista reconoce que es el padre biológico del niño, de un año y siete meses, procreado junto a la doctora Carmen Josefina Taveras.

Carlos Balcálcer, abogado del bachatero, indicó que aunque Santos es el padre del menor, no pueden conciliar la manutención hasta que salga la sentencia válida y el niño tenga el apellido del artista.

“Cuando salió la prueba de ADN, en el tribunal el abogado de ella (Carmen Josefina) concluyó que se reconociera la paternidad, y Anthony concluyó —por mi vía— acoger la conclusión de la parte contraria. Ahí no hubo recusación al juez, no hubo apelación, no hubo nada. Y sabemos apelar, y sabemos incidentar procesos, pero ese no, porque Anthony no quiere incidentar ese proceso”, dijo el abogado en una rueda de prensa ofrecida a la opinión pública.

La defensa del artista agregó que “cuando ella (Carmen Josefina) tenga la sentencia a mano valida y le inscriban al margen del acta de nacimiento, del oficial del estado civil y y ya el niño tenga el apellido Santos formalmente entonces, vamos a invitarla a conciliar un monto económico".

En ese sentido, resaltaron que si la madre del niño “hubiera asumido una actitud más entendible, antes de la inscripción, antes de la corrección en la sentencia, hubiésemos tenido un monto económico, pero ella no tiene sentencia. La sentencia que ella tiene no le es útil”.

Los abogados señalaron que, una vez completados los trámites legales correspondientes, las partes podrán acudir a las vías institucionales para abordar el tema de la manutención del menor, siempre bajo el principio del Interés Superior del Niño, establecido como un derecho fundamental.

El abogado explicó que el proceso judicial iniciado por Carmen Josefina culminó con la realización de la prueba de ADN, cuyos resultados fueron conocidos en audiencia, y a los cuales el artista no tuvo objeción alguna.

La defensa detalló que, desde el inicio del proceso, Anthony Santos mostró disposición para colaborar con la justicia y someterse a los procesos requeridos, incluso proponiendo que la prueba genética se realizara en el laboratorio de elección de la demandante, cubriendo él los costos, con el objetivo de agilizar el procedimiento.

Se recuerda que, la médico oriunda de la provincia , acusó al artista de no aceptar la paternidad del menor.

Según relató en una entrevista, Taveras acudió a los tribunales con el objetivo de que el bachatero acepte el reconocimiento de paternidad del menor, quien fue declarado por ella tras su nacimiento.

El proceso legal inició cuando el bebé tenía 6 meses de haber nacido, pero aún no recibe respuesta de las autoridades ni del legendario músico dominicano.

“Hasta el día de hoy la sentencia estaba archivada, no me la habían entregado, me la entregaron el día de hoy, tuve que proceder a desapoderar a mi abogado, en vista de que tanto tiempo de ese proceso legal que yo no había podido ni declarar a mi hijo con el nombre de su papá, ni he recibido ningún soporte del padre del niño”, explicó Jiménez en un programa de televisión.

“Estoy aquí porque actualmente no tengo un presentante legal. Ya he tenido que desapoderar a dos abogados porque el caso no avanza, no progresa”, afirmó.