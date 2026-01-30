Bachatero Dalvin la Melodía contrae matrimonio

El bachatero Dalvin la Melodía se casó con Corayma Fajardo, la joven con la que mantiene una relación desde sus inicios.

La pareja se casó por lo civil, según se aprecia en las imágenes que circulan en las redes sociales.

El joven, de 23 años, ha expresado anteriormente que su pareja ha estado con él en las buenas y en las malas.

Dalvin La Melodía se dio a conocer con los temas “Mi reina” y “Chiquilla bonita”, los cuales acumulan millones de visita en YouTube.

Recientemente, el oriundo de Los Alcarrizos colaboró junto a Prince Royce y Romeo Santos en el tema “Menor” del álbum “Better late than never” (“Mejor tarde que nunca”),

Dalvin Antonio Núñez Vargas, artísticamente Dalvin La Melodía, nació en 2003 en Santo Domingo, República Dominicana. Se inició cantando en el coro de la iglesia junto a su padre y antes de ser cantante trabajaba como delívery de un colmado.

Viene de una familia de escasos recursos económicos, por lo que también fue limpiabotas y motonconchista y estudió en la escuela Básica Mi Bandera.

A principios de 2024 conoció al guitarrista, arreglista y productor Michael Quevedo, mejor conocido como Mikey Touch. Junto con su equipo empezaron a trabajar por su carrera artística y en poco tiempo sintió un gran respaldo tras convertirse en un fenómeno a través de diferentes plataformas digitales de trabajo le dieron un giro profesional a la carrera musical del artista, iniciando la grabación de sus primeras canciones.

Sus influencias musicales vienen de El Chaval de la Bachata y Jay Wheeler y otros artistas a los cuales admira.