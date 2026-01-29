El artista de la música típica Krisspy se encuentra hospitalizado debido a complicaciones por el virus de la influenza, informaron sus representantes.

"Por esta razón, quedan pospuestas todas las actividades y presentaciones programadas para este fin de semana", se indicó en el comunicado.

También agradecieron "la comprensión del público, promotores y colaboradores" y ofrecieron "disculpas por cualquier inconveniente y estaremos informando oportunamente las nuevas fechas".

En la población dominicana se registra una circulación activa de enfermedades respiratorias. Respecto a la influenza, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó este jueves que se trata de una enfermedad endémica, es decir, que estará presente cada año y “no muestra un comportamiento fuera de lo esperado ni en número de casos ni defunciones”.

“En la República Dominicana no hay epidemia de influenza, y ese es precisamente uno de los logros de nuestro Sistema de Vigilancia y Prevención, al igual que enfermedades como el dengue y la chikungunya, que están afectando a toda la región y en República Dominicana están totalmente controladas”, declaró.