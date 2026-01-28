Renuncian los abogados de Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee

La licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Yancarlos Maysonet Hernández radicaron una moción renunciando a la representación legal de Mireddys González, exesposa del artista Daddy Yankee.

En la moción de dos páginas, fechada el 23 de enero, los abogados solicitaron ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el relevo de la representación legal “por una razón justificada e imprevista”.

El documento establece que se le notificó a González Castellanos copia del escrito y se le explicó “cabalmente” todos los términos procesales pendientes, incluyendo el descubrimiento de prueba.

“Por todo lo cual, se solicita muy respetuosamente de este honorable tribunal que declare con lugar la presente moción, relevando a los abogados que suscriben de la representación legal”, dice la moción.

Con los mismos argumentos, el licenciado Alberto C. Rivera Ramos presentó el 24 de enero una moción solicitando ser relevado de la representación legal de Ayeicha González Castellanos, hermana de Mireddys.

En el documento judicial, Rivera Ramos también señaló que existe una “razón justificada e imprevista”, que González Castellanos ha sido notificada y que se le han explicado todos los términos procesales pendientes.

Los exabogados de las hermanas González Castellanos solicitaron a la corte, en sus respectivas mociones, un plazo razonable para que ambas puedan contar con nueva representación legal.

En respuesta a las mociones presentadas, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, emitió una orden declarando con lugar las mociones. “Se releva (la representación)”, dictó.

Los mismos abogados presentaron mociones de relevo de representación legal en otros casos estatales que las hermanas González Castellanos enfrentan contra el intérprete de éxitos como “Gasolina” y “Dura”.

No obstante, en el caso por la liquidación de bienes gananciales, iniciado por González Castellanos contra su exesposo Ramón Luis Ayala Rodríguez, se presentaron mociones con nueva representación legal.

Los licenciados José R. Negrón Fernández y Liza M. Ortiz Camacho se sumaron al equipo legal de Mireddys en el caso civil que preside la jueza Itzel Aguilar Pérez, en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

El expediente del caso también registra a la licenciada Pilar Pérez Rojas como representante legal.

Trasfondo del pleito

La batalla legal entre las hermanas González Castellanos y Ayala Rodríguez inició en diciembre de 2024 cuando el artista radicó una demanda en el Tribunal de San Juan para acceder a sus corporaciones.

El primer litigio comenzó luego de que Daddy Yankee y, posteriormente, Mireddys —madre de dos de sus hijos— confirmaran públicamente que se encontraban en proceso de divorcio tras casi 30 años de matrimonio.

Desde ese momento, el conflicto legal entre las partes se ha prolongado tanto en tribunales estatales como federales, abarcando demandas y alegatos sobre bienes gananciales, corporativos y daños, entre otros temas.