Mujer asegura tener un hijo de 1 año con Anthony Santos: exige reconocimiento de paternidad

Una doctora oriunda de la provincia Montecristi está acusando al artista Anthony Santos de no aceptar la paternidad de un niño de 1 año y 7 meses de edad que procrearon juntos.

Según relató en una entrevista, la médico Carmen Josefina Jiménez acudió a los tribunales con el objetivo de que el bachatero acepte el reconocimiento de paternidad del menor, quien fue declarado por ella tras su nacimiento.

El proceso legal inició cuando el bebé tenía 6 meses de haber nacido, pero aún no recibe respuesta de las autoridades ni del legendario músico dominicano.

“Hasta el día de hoy la sentencia estaba archivada, no me la habían entregado, me la entregaron el día de hoy, tuve que proceder a desapoderar a mi abogado, en vista de que tanto tiempo de ese proceso legal que yo no había podido ni declarar a mi hijo con el nombre de su papá, ni he recibido ningún soporte del padre del niño”, explicó Jiménez en un programa de televisión.

“Estoy aquí porque actualmente no tengo un presentante legal. Ya he tenido que desapoderar a dos abogados porque el caso no avanza, no progresa”, afirmó.