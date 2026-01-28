Luz García responde al últimatum que Santiago Matías dio a sus talentos

La comunicadora Luz García respondió al últimatum que recibieron los talentos de Alofoke Media Group tras la polémica entrevista que ofreció Vitaly Sánchez en "Noche de Luz", donde se refirió a su excompañera de plataforma Amelia Alcántara.

Durante su participación este miércoles en "Despierta América", García afirmó que a Matías "se le fue la mano" con su decisión de prohibir que sus empleados visiten su programa de televisión.

"Yo me quedé totalmente sorprendida, yo siempre he dicho que cuando me vuelvo viral me asusto, decía yo que de dónde venía la viralidad y empecé a ver, y no le veo ni pies ni cabeza a eso de Alofoke con esa entrevista", confesó García.

"Yo siempre he sido una persona apegada a mis valores y en el marco del respeto hacia mis invitados, hice sencillamente mi trabajo, el que estoy acostumbrada hacer en cada entrega de Noche de Luz cada domingo, que eso fue en Noche de Luz, o en mi otra plataforma que es Luz García El Podcast. Cuando se desata esta polémica, creo que se le fue la mano", añadió.

Asimismo, García recordó que su espacio televisivo se transmitía hace unos años por la cadena Univision, a propósito de los señalamientos que hizo el empresario sobre la invitación que recibió la presentadora, insinuando que había sido por él y no por sus propios méritos.

"Te agradezco, Foke cabra, estoy aquí por ti", bromeó inicialmente.

Santiago Matías prohíbe a talentos de su plataforma ir al programa de Luz García Lea también

"Para mí, como decía, esta es mi casa y después de 25 años yo creo que no tengo ni siquiera que aclarar eso. Han sido 25 años donde Noche de Luz incluso ha sido parte de Univision, tanto en su transmisión durante un tiempo muy largo en Univision Nueva York, en su momento también Univision Puerto Rico, y no es una ni dos las veces que he estado aquí en este escenario", explicó García.